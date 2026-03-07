Пример Литвы и Эстонии показывает, что дискуссии о целесообразности такой системы продолжаются. Критики указывают: за более чем два десятилетия работы второй уровень пенсий приносит пенсионерам лишь небольшие выплаты. По данным за первую половину 2025 года, большинство новых пенсионеров получают из этих накоплений около 30 евро в месяц, что составляет лишь несколько процентов от общей пенсии.

При этом существует риск, что реальные активы фондов могут оказаться значительно менее ценными, чем заявлено, особенно если когда-нибудь придётся массово продавать ценные бумаги для выплаты пенсий.

Медлительные латвийцы могут остаться ни с чем

Сложно однозначно сказать, стоит ли срочно забирать деньги из пенсионных фондов или оставить систему в нынешнем виде. Первый вариант мог бы защитить людей от рисков и снизить инфляционное давление, но вызвал бы недовольство, когда на фоне сокращения фондов стала бы заметна разница между выплатами пенсионерам и доходами управляющих фондов. Сейчас это соотношение скрывается постоянным притоком новых средств.

Главная тревога связана с тем, что ценные бумаги, купленные пенсионными фондами примерно на 10 млрд евро, при продаже могут оказаться значительно дешевле. Пока фонды покрывают выплаты за счёт новых взносов, фактически действуя как инвестиционная пирамида. Если приток денег прекратится, могут проявиться серьёзные проблемы. Поэтому, по мнению критиков, безопаснее было бы забрать средства раньше — иначе тем, кто обратится за ними последними, может просто не хватить денег.

Пенсии билетами на «Rail Baltica»

Сегодня государство вынуждено одновременно финансировать строительство Rail Baltica, выполнять требования «зелёного курса», увеличивать оборонные расходы и содержать государственные учреждения. При этом рост налогов в стране с сокращающимся населением вряд ли даст значительный прирост доходов бюджета.

Вместо перечисления средств финансовым посредникам, автор текста предлагает инвестировать деньги внутри страны — например, направить их на строительство Rail Baltica. В таком случае налогоплательщики могли бы получить более ощутимую выгоду — например, бесплатные поездки по новой железной дороге до Таллина или Каунаса — тогда как ценность накоплений в пенсионных фондах снижается из-за падения цен на акции и роста стоимости жизни.