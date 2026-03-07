Вместо пенсий билеты на Rail Baltica? Латвийцы могут остаться ни с чем (1)

Редакция PRESS 7 марта, 2026 09:49

Важно 1 комментариев

Даже столь нерентабельный проект, как Rail Baltica, может частично оправдаться, если из-за его финансирования Латвия прекратит ежегодно направлять значительные суммы в пенсионные фонды второго уровня, которые автор сравнивает с финансовой пирамидой, пишет Арнис Клуинис на страницах издания "Неаткарига".

Пример Литвы и Эстонии показывает, что дискуссии о целесообразности такой системы продолжаются. Критики указывают: за более чем два десятилетия работы второй уровень пенсий приносит пенсионерам лишь небольшие выплаты. По данным за первую половину 2025 года, большинство новых пенсионеров получают из этих накоплений около 30 евро в месяц, что составляет лишь несколько процентов от общей пенсии.

При этом существует риск, что реальные активы фондов могут оказаться значительно менее ценными, чем заявлено, особенно если когда-нибудь придётся массово продавать ценные бумаги для выплаты пенсий.

Медлительные латвийцы могут остаться ни с чем

Сложно однозначно сказать, стоит ли срочно забирать деньги из пенсионных фондов или оставить систему в нынешнем виде. Первый вариант мог бы защитить людей от рисков и снизить инфляционное давление, но вызвал бы недовольство, когда на фоне сокращения фондов стала бы заметна разница между выплатами пенсионерам и доходами управляющих фондов. Сейчас это соотношение скрывается постоянным притоком новых средств.

Главная тревога связана с тем, что ценные бумаги, купленные пенсионными фондами примерно на 10 млрд евро, при продаже могут оказаться значительно дешевле. Пока фонды покрывают выплаты за счёт новых взносов, фактически действуя как инвестиционная пирамида. Если приток денег прекратится, могут проявиться серьёзные проблемы. Поэтому, по мнению критиков, безопаснее было бы забрать средства раньше — иначе тем, кто обратится за ними последними, может просто не хватить денег.

Пенсии билетами на «Rail Baltica»

Сегодня государство вынуждено одновременно финансировать строительство Rail Baltica, выполнять требования «зелёного курса», увеличивать оборонные расходы и содержать государственные учреждения. При этом рост налогов в стране с сокращающимся населением вряд ли даст значительный прирост доходов бюджета.

Вместо перечисления средств финансовым посредникам, автор текста предлагает инвестировать деньги внутри страны — например, направить их на строительство Rail Baltica. В таком случае налогоплательщики могли бы получить более ощутимую выгоду — например, бесплатные поездки по новой железной дороге до Таллина или Каунаса — тогда как ценность накоплений в пенсионных фондах снижается из-за падения цен на акции и роста стоимости жизни.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

