Трамп: режим в Иране «кастрирован». Куба — на очереди

По словам Трампа, ситуация в Иране за короткое время резко изменилась.

«Иран больше не та страна, какой она была неделю назад. Неделю назад они были сильны, а теперь на самом деле кастрированы», - заявил Дональд Трамп в телефонном интервью CNN. Он также сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с новым руководителем страны, если тот будет дружественно настроен к США.

По словам президента, война может завершиться полной победой Соединённых Штатов.

«Это решится очень легко. Это решится так же, как это произошло в Венесуэле. У нас там прекрасный лидер. Она делает отличную работу. И всё решится так же, как в Венесуэле», - сказал Трамп. Ранее США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану. В результате, как утверждается, был убит многолетний лидер страны аятолла Али Хаменеи и несколько его ближайших соратников. Несмотря на это, иранское руководство продолжает сопротивление и наносит удары по Израилю и союзникам США на Ближнем Востоке.

Трамп также заявил, что не считает обязательным превращение Ирана в демократическое государство.

«Нет, я говорю, что там нужен лидер, который будет справедливым и честным. Который хорошо работал бы, хорошо относился бы к США и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока - все они наши партнёры», - отметил президент США. Кроме того, Трамп предположил, что в ближайшее время может произойти смена власти и на Кубе, где с 1959 года у власти находится социалистический режим.