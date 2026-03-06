Вначале он сдержанно, по-деловому описал свою поездку в Фейсбуке.

-Спасибо всем, кто охраняет, защищает и строит нашу границу. В этом я убедился во время посещения латвийско-российской границы в зоне ответственности Вилякского управления пограничной охраны и 2-й бригады Национальной гвардии (Земессардзе). Спасибо Государственному управлению недвижимости и LVRTC. Достигнут большой прогресс, а также поставлены новые задачи, особенно в области укрепления противовоздушной обороны.

А на платформе "Threads" Ринкевич добавил неофициальных впечатлений. С признанием: Не смог удержаться".

Фото, на котором президент государства резвится за лепкой снежков, привело в восторг комментаторов. Его поддержали словами:

-Наш президент - лучший!

-Президент - он тоже человек!

Отметим, что Эдгар Ринкевич часто балует своих подписчиков в соцсетях неформальными и остроумными фото и комментариями к ним. Подписчики отмечают, что всегда ждут его сообщений и рады им.