«США превращаются в империю». Бывший глава МИД Германии резко раскритиковал политику Трампа (1)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 17:20

Важно

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выступил с резкой критикой политики США и заявил, что страна переживает исторический перелом. По его мнению, Соединённые Штаты постепенно превращаются в имперскую державу. Об этом пишет Bild.

Фишер, одна из наиболее известных фигур немецкой партии «Зелёные», с тревогой оценивает нынешнюю международную ситуацию и действия Вашингтона, особенно политику Дональда Трампа.

«Мы находимся в переходном периоде, когда США превращаются в имперскую державу», - заявил Йошка Фишер. Говоря о Ближнем Востоке, бывший министр предположил, что одной из возможных целей американской политики может быть смена режима в Иране.

«На мой взгляд, конечная цель - это действительно смена режима в Иране. Но что будет потом, остаётся совершенно неясным», - отметил Фишер. Особую тревогу у него вызывает идея возможного использования курдских формирований в качестве сухопутных сил.

«Это может привести к гражданской войне, а также к распаду государственного единства Ирана, то есть к опасному хаосу. Сухопутные войска в Иране? Совершенно безумная, даже призрачная идея», - считает политик.
Фишер также заявил, что традиционный трансатлантический союз, на котором десятилетиями строилась политика Запада, фактически остался в прошлом.

По его мнению, США постепенно движутся в сторону олигархической модели и отходят от принципов свободной рыночной экономики.

«Я не вижу ни стратегии, ни долгосрочных целей, ни надёжности. Трамп действует интуитивно, в зависимости от настроения дня. Двадцать первый век больше не будет веком Америки», - заявил Фишер.

Комментарии (1)

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

