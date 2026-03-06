Фишер, одна из наиболее известных фигур немецкой партии «Зелёные», с тревогой оценивает нынешнюю международную ситуацию и действия Вашингтона, особенно политику Дональда Трампа.

«Мы находимся в переходном периоде, когда США превращаются в имперскую державу», - заявил Йошка Фишер. Говоря о Ближнем Востоке, бывший министр предположил, что одной из возможных целей американской политики может быть смена режима в Иране.

«На мой взгляд, конечная цель - это действительно смена режима в Иране. Но что будет потом, остаётся совершенно неясным», - отметил Фишер. Особую тревогу у него вызывает идея возможного использования курдских формирований в качестве сухопутных сил.

«Это может привести к гражданской войне, а также к распаду государственного единства Ирана, то есть к опасному хаосу. Сухопутные войска в Иране? Совершенно безумная, даже призрачная идея», - считает политик.

Фишер также заявил, что традиционный трансатлантический союз, на котором десятилетиями строилась политика Запада, фактически остался в прошлом.

По его мнению, США постепенно движутся в сторону олигархической модели и отходят от принципов свободной рыночной экономики.

«Я не вижу ни стратегии, ни долгосрочных целей, ни надёжности. Трамп действует интуитивно, в зависимости от настроения дня. Двадцать первый век больше не будет веком Америки», - заявил Фишер.