Синоптики о субботе: осадков не будет, но появится туман

Ночью небо будет преимущественно ясным. Местами возможны туман и гололедица на дорогах. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1...-4 градусов.

Днём облачность постепенно усилится. Ветер станет слабым, местами возможна почти безветренная погода.

Температура воздуха днём составит от +2 градусов местами на морском побережье до +11 градусов в центральных районах Курземе.

В Риге в течение дня будет переменная облачность, а вечером возможен туман. На восходе солнца температура воздуха составит около 0 градусов, днём потеплеет примерно до +8 градусов. В северной части столицы будет немного прохладнее.