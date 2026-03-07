Лембергс: «Мухамед — правитель Европы, но не Риги. Пока» (2)

Редакция PRESS 7 марта, 2026 10:41

Важно 2 комментариев

Бывший мэр Вентспилса Лембергс опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором рассуждает о самых популярных именах новорождённых в крупных европейских городах. В начале видео появляется надпись: «Мухамед - правитель Европы».

Далее Лембергс утверждает, что имя Мухамед стало самым популярным среди новорождённых в ряде крупнейших городов Европы в 2025 году. В качестве примеров он называет Лондон, Манчестер, Берлин, Брюссель - столицу Европейского союза, а также Гаагу и Амстердам.

«А в Риге? Могу с уверенностью сказать - не Мухамед. Пока», - говорит Лембергс в конце видеоролика. При этом источник статистики, на которую ссылается политик, не указывается. Найти подтверждение именно таким данным затруднительно.

Однако похожие тенденции действительно фиксируются в ряде европейских городов. По данным зарубежных СМИ, имя Мухамед в разные годы занимало лидирующие позиции среди имён новорождённых мальчиков.

Так, например, в Берлине это имя было самым популярным в 2022 году. В Брюсселе оно заняло первое место в 2023 году. Высокая популярность имени также отмечалась в Антверпене.

В Нидерландах имя Мухамед в разные годы входило в число самых популярных в Амстердаме и Гааге. В скандинавских странах оно также регулярно занимает высокие позиции - например, в Осло несколько лет подряд входило в число самых распространённых.

Похожие тенденции наблюдались и в шведских городах Гётеборг и Мальмё. В ирландском городе Голуэй имя Мухамед стало самым популярным мужским именем в 2022 году.

Публикация Лембергса вызвала активную дискуссию в социальных сетях. Пользователи обсуждают как саму статистику, так и причины популярности этого имени.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Важно 2 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

ЧП и криминал 2 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Важно 2 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Животные 2 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

