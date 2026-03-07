Далее Лембергс утверждает, что имя Мухамед стало самым популярным среди новорождённых в ряде крупнейших городов Европы в 2025 году. В качестве примеров он называет Лондон, Манчестер, Берлин, Брюссель - столицу Европейского союза, а также Гаагу и Амстердам.

«А в Риге? Могу с уверенностью сказать - не Мухамед. Пока», - говорит Лембергс в конце видеоролика. При этом источник статистики, на которую ссылается политик, не указывается. Найти подтверждение именно таким данным затруднительно.

Однако похожие тенденции действительно фиксируются в ряде европейских городов. По данным зарубежных СМИ, имя Мухамед в разные годы занимало лидирующие позиции среди имён новорождённых мальчиков.

Так, например, в Берлине это имя было самым популярным в 2022 году. В Брюсселе оно заняло первое место в 2023 году. Высокая популярность имени также отмечалась в Антверпене.

В Нидерландах имя Мухамед в разные годы входило в число самых популярных в Амстердаме и Гааге. В скандинавских странах оно также регулярно занимает высокие позиции - например, в Осло несколько лет подряд входило в число самых распространённых.

Похожие тенденции наблюдались и в шведских городах Гётеборг и Мальмё. В ирландском городе Голуэй имя Мухамед стало самым популярным мужским именем в 2022 году.

Публикация Лембергса вызвала активную дискуссию в социальных сетях. Пользователи обсуждают как саму статистику, так и причины популярности этого имени.