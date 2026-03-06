Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
Открылся портал в ад: юрист Димитров о ролике Фонда интеграции (2)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 11:07

Выбор редакции 2 комментариев

Мы же писали, что в четверг, 5 марта, Латвию потряс очередной скандал. Фонд интеграции выложил ролик, снятый школьниками, который призывает детей к большей толерантности. Однако нацактивисты усмотрели в нем дискриминацию титульной нации. Ролик Фонд интеграции к обеду уже удалил. Но в латышском сегменте Твиттера/X всё ещё кипят его обсуждения. Свое мнение по этому поводу высказал и правозащитниr Алексей Димитров, на своей странице в Facebook.

"Латвийский фонд интеграции вместе с технопарком в Вентспилсе сейчас осуществляет проект по распространению толерантности среди молодёжи. На этой неделе разместили видео в рамках проекта.

Фабула проста - школьник слышит, как другой по телефону с родителями говорит по-ромски, и высмеивает - мол, на латышском надо. Потом с отцом уезжает в США, и уже ему делают замечание, что он по телефону говорит по-латышски. Но заканчивается всё хорошо. Снято довольно топорно и по-любительски, но миленько - я видел немало видео из разных стран, где школьникам или студентам предлагалось что-то сделать на тему толерантности, и это явно не худшее.

Но открылся портал в ад. В твиттере фонду интеграции популярно объяснили, что 1) латышские школьники никому таких замечаний не делают, а делают только русские; 2) а если латышские и делают, то правильно делают, потому что в школе надо по-латышски говорить; 3) и вообще, не надо ущемлять национальное достоинство латышских школьников и готовить население к массовой иммиграции. Грозят закрытием фонду и отставкой - министру культуры.
Прямо талибан какой-то национальный", - - пишет Димитров.

Позже юрист отметил, что в Твиттере/X пошла вторая волна хейта - теперь упрекают "учеников американской школы". Мол, они же латыши, по акценту слышно - почему перешли с латышского на английский?".

«То, что в этом видео латвийские молодые люди открыто названы расистами, на мой взгляд, не требует эскалации. Это четко видно с первого взгляда. И еще считывается то, что латыши, которые живут за границей и говорят на английском языке (ах, этот акцент, который их выдаёт!), забыв свои корни и просят, чтобы новенький говорил по-английски», - приводит пример хейта Димитров.

В комментариях к его публикации также отметили, что если бы первый школьник говорил по телефону по-русски, картина выглядела бы реальнее и пикантнее. Но на неё сценаристы не решились.

Ролик выложил на своей странице в Facebook журналист Алексей Стетюха:

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Важно 2 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

Выбор редакции 2 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 2 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

ЧП и криминал 2 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

Важно 2 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Животные 2 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

