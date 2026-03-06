"Латвийский фонд интеграции вместе с технопарком в Вентспилсе сейчас осуществляет проект по распространению толерантности среди молодёжи. На этой неделе разместили видео в рамках проекта.

Фабула проста - школьник слышит, как другой по телефону с родителями говорит по-ромски, и высмеивает - мол, на латышском надо. Потом с отцом уезжает в США, и уже ему делают замечание, что он по телефону говорит по-латышски. Но заканчивается всё хорошо. Снято довольно топорно и по-любительски, но миленько - я видел немало видео из разных стран, где школьникам или студентам предлагалось что-то сделать на тему толерантности, и это явно не худшее.

Но открылся портал в ад. В твиттере фонду интеграции популярно объяснили, что 1) латышские школьники никому таких замечаний не делают, а делают только русские; 2) а если латышские и делают, то правильно делают, потому что в школе надо по-латышски говорить; 3) и вообще, не надо ущемлять национальное достоинство латышских школьников и готовить население к массовой иммиграции. Грозят закрытием фонду и отставкой - министру культуры.

Прямо талибан какой-то национальный", - - пишет Димитров.

Позже юрист отметил, что в Твиттере/X пошла вторая волна хейта - теперь упрекают "учеников американской школы". Мол, они же латыши, по акценту слышно - почему перешли с латышского на английский?".

«То, что в этом видео латвийские молодые люди открыто названы расистами, на мой взгляд, не требует эскалации. Это четко видно с первого взгляда. И еще считывается то, что латыши, которые живут за границей и говорят на английском языке (ах, этот акцент, который их выдаёт!), забыв свои корни и просят, чтобы новенький говорил по-английски», - приводит пример хейта Димитров.

В комментариях к его публикации также отметили, что если бы первый школьник говорил по телефону по-русски, картина выглядела бы реальнее и пикантнее. Но на неё сценаристы не решились.

Ролик выложил на своей странице в Facebook журналист Алексей Стетюха: