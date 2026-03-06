По словам медицинского директора больницы Арты Гертнере, больше всего не хватает неврологов — многие годы учреждение просило места для резидентов, однако специалистов Лиепае практически не выделяют. В результате часть молодых врачей после учебы остается работать в Риге, уходит в частную медицину или уезжает за границу.

Из-за нехватки врачей сейчас инсультное отделение не может работать круглосуточно, поэтому пациентов с инсультом иногда перевозят в более удаленные больницы.

Нехватка врачей наблюдается и в других отделениях, например, в Лиепайском урологическом и нефрологическом центре, который является крупнейшим урологическим отделением в Курземе. Широкий спектр предоставляемых услуг создает огромную рабочую нагрузку.

«Мы максимально устраняем пробелы, но просто главная угроза заключается в том, что ресурсов будет недостаточно для обеспечения качества всех услуг», - объясняет уролог региональной больницы Лиепаи Михаил Менисс.

В Министерстве здравоохранения обещают искать решения и отмечают, что Лиепайская региональная больница — одна из ведущих в стране. Однако не исключено, что часть услуг, например для онкологических пациентов, может быть перенаправлена в другие медучреждения.

Ведомство также обещает в течение года пересмотреть распределение мест для резидентов. Параллельно самоуправление Лиепаи предлагает врачам компенсацию жилья, транспорта и стипендии, чтобы привлечь специалистов.