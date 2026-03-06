Не только грабители: что на самом деле мы не знаем о викингах?

Викинги действительно умели воевать. Их набеги в IX веке наводили ужас на Европу. Только во Франции они разграбили более 120 поселений, поднимаясь по рекам и уходя с добычей прежде, чем местные армии успевали собрать силы.

Но война была лишь частью их мира.

Скандинавские мореходы оказались одними из самых дальних путешественников своего времени. Археологи считают, что они побывали как минимум в 37 странах — от Афганистана до Канады — и столкнулись более чем с 50 различными культурами.

Викинги торговали мехами, янтарём, мёдом и даже рабами.

В обмен они получали серебряные арабские монеты, шёлк из Китая, стеклянную посуду и дорогие ткани.

Некоторые из этих сокровищ находят до сих пор. Один клад, обнаруженный в Шотландии, содержал золотые украшения, византийский шёлк и христианские реликвии — трофеи далёких экспедиций.

Но, пожалуй, самым неожиданным открытием стало другое.

Археологи выяснили, что викингами могли быть и женщины.

В Швеции в могиле знаменитого воина из Бирки нашли полный набор оружия и военную стратегическую игру — знак командира. Долгое время считалось, что там похоронен мужчина. Но анализ ДНК показал: это была женщина.

Викинги любили не только сражаться, но и красиво жить.

Лидеры носили яркую одежду, красили глаза, украшали себя золотыми кольцами и брошами. Каждый предмет был демонстрацией успеха и приглашением для молодых воинов присоединиться к походам.

И ещё один миф — рогатые шлемы.

Таких археологи почти не находят. Этот образ появился намного позже — благодаря художникам и театральным постановкам XIX века.

Сегодня учёные всё лучше понимают мир викингов.

Это были не просто грабители с севера, а мореплаватели, торговцы, колонисты и авантюристы, которые за три века изменили карту Европы.

Их корабли ходили быстрее и дальше, чем любые другие европейские суда того времени.

И, возможно, именно поэтому история викингов до сих пор так захватывает воображение.