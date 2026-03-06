Не только грабители: что на самом деле мы не знаем о викингах?

Редакция PRESS 6 марта, 2026 17:45

Наука 0 комментариев

Образ викинга обычно прост: бородатый воин, топор, драккар и сожжённый монастырь.
Но новые исследования показывают — всё было намного сложнее.

Викинги действительно умели воевать. Их набеги в IX веке наводили ужас на Европу. Только во Франции они разграбили более 120 поселений, поднимаясь по рекам и уходя с добычей прежде, чем местные армии успевали собрать силы.

Но война была лишь частью их мира.

Скандинавские мореходы оказались одними из самых дальних путешественников своего времени. Археологи считают, что они побывали как минимум в 37 странах — от Афганистана до Канады — и столкнулись более чем с 50 различными культурами.

Викинги торговали мехами, янтарём, мёдом и даже рабами.
В обмен они получали серебряные арабские монеты, шёлк из Китая, стеклянную посуду и дорогие ткани.

Некоторые из этих сокровищ находят до сих пор. Один клад, обнаруженный в Шотландии, содержал золотые украшения, византийский шёлк и христианские реликвии — трофеи далёких экспедиций.

Но, пожалуй, самым неожиданным открытием стало другое.

Археологи выяснили, что викингами могли быть и женщины.
В Швеции в могиле знаменитого воина из Бирки нашли полный набор оружия и военную стратегическую игру — знак командира. Долгое время считалось, что там похоронен мужчина. Но анализ ДНК показал: это была женщина.

Викинги любили не только сражаться, но и красиво жить.
Лидеры носили яркую одежду, красили глаза, украшали себя золотыми кольцами и брошами. Каждый предмет был демонстрацией успеха и приглашением для молодых воинов присоединиться к походам.

И ещё один миф — рогатые шлемы.
Таких археологи почти не находят. Этот образ появился намного позже — благодаря художникам и театральным постановкам XIX века.

Сегодня учёные всё лучше понимают мир викингов.
Это были не просто грабители с севера, а мореплаватели, торговцы, колонисты и авантюристы, которые за три века изменили карту Европы.

Их корабли ходили быстрее и дальше, чем любые другие европейские суда того времени.

И, возможно, именно поэтому история викингов до сих пор так захватывает воображение.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

