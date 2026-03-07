Трамп требует безоговорочной капитуляции Ирана. А Иран продолжает бить по целям в заливе

Свое заявление Трамп сделал в социальной сети Truth Social на фоне продолжающихся ударов Ирана по целям в регионе Персидского залива.
«Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме как при безоговорочной капитуляции», - написал Дональд Трамп.
По словам президента США, после капитуляции Исламской республики Соединённые Штаты и их союзники помогут стране восстановиться.
«Мы поможем вернуть Иран с края пропасти и сделать его экономически крупнее, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», - заявил Трамп.
Одним из условий он назвал назначение нового руководства страны.
«Нужен великолепный и приемлемый лидер или несколько руководящих фигур», - отметил Трамп.
Свой пост американский президент завершил лозунгом:
«Сделаем Иран снова великим!»
Ранее Трамп также заявил, что хотел бы участвовать в обсуждении вопроса о новом руководителе Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи.
В числе возможных кандидатов на пост лидера в Иране называют сына Хаменеи - Моджтабу Хаменеи. Однако Трамп отверг его кандидатуру, назвав её «неприемлемой» и «легковесной».
Военные действия между сторонами продолжаются. США и Израиль начали масштабные авиаудары по Ирану 28 февраля. В результате атак, как утверждается, был убит аятолла Али Хаменеи и другие представители иранского руководства.
В ответ Иран с 28 февраля наносит удары по Израилю, ряду государств Персидского залива и американским объектам в регионе.