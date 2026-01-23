«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

По данным ассоциации, в течение 15 из первых 23 дней января в систему теплоснабжения Риги не закупалась тепловая энергия у компании Eco Energy Riga, которая производит тепло с использованием латвийской биомассы. Предложенная цена составляла 50,99 евро за мегаватт-час и оставалась неизменной с октября по декабрь 2025 года. За этот период, как утверждает ассоциация, не были закуплены 5853 мегаватт-часа более дешевой тепловой энергии.

В то же время аналогичный объем тепла был приобретен у других производителей, в том числе у Latvenergo на ТЭЦ-2, по цене 69,81 евро за мегаватт-час, что на 36 процентов дороже альтернативного предложения. По расчетам ассоциации, разница в цене составила 18,82 евро за мегаватт-час, а предполагаемая переплата за 15 дней достигла около 110 153 евро. Эти расходы, как отмечают в ассоциации, напрямую отражаются в счетах жителей Риги за отопление.

Ассоциация подчеркивает, что речь идет не о теоретических расчетах, а о конкретных закупочных решениях в конкретные дни. В связи с этим она призывает Министерство экономики, Министерство климата и энергетики, Рижскую думу и Комиссию по регулированию общественных услуг оценить ситуацию и принять меры. Также предлагается привлечь Государственный контроль и прокуратуру для проведения независимой проверки.

В свою очередь руководитель стратегических коммуникаций Rīgas siltums Иво Валдовскис заявил агентству LETA, что закупки осуществляются строго в соответствии с законом. По его словам, торги проводятся только по тем объемам тепловой энергии, на которые претендует более одного производителя.

Он пояснил, что ежедневно организуются аукционы с понижением цены, в которых любой участник может предложить минимальную стоимость. После завершения торгов предприятие обязано закупить тот объем тепла, по которому была предложена самая низкая цена. Вся процедура, по его словам, прямо предусмотрена законодательством.

Ранее сообщалось, что оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году составил 239,625 млн евро, что на 3,6 процента меньше, чем годом ранее. При этом прибыль концерна выросла до 19,888 млн евро. Оборот материнской компании составил 239,618 млн евро, а прибыль увеличилась на 61,4 процента — до 6,373 млн евро.