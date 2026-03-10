Депутаты передумали: за работу в праздники будут доплачивать как прежде (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 18:36

Важно 1 комментариев

Депутаты Комиссии по социальным и трудовым делам Сейм Латвии во вторник, 10 марта, поддержали поправку к Закон о труде Латвии, согласно которой работнику, трудящемуся в праздничный день, будет выплачиваться доплата не менее 100% от его почасовой или дневной ставки, сообщает LETA.

Ранее комиссия одобрила другие изменения: 50% доплату за сверхурочную работу и 75% — за сверхурочные в праздничные дни. После этого представитель Латвийский союз свободных профсоюзов заявил, что депутаты фактически не заметили проблемы: из формулировки следовало, что за работу в праздничный день, если она не является сверхурочной, доплата вообще не предусмотрена. Депутаты пообещали исправить это ко второму чтению — и теперь комиссия внесла уточнение.

В то же время профсоюзы продолжают критиковать планы сократить оплату сверхурочных. По подсчетам LBAS, работник со средней зарплатой после уменьшения надбавки будет получать примерно на 7,55 евро брутто меньше за каждый сверхурочный час. Профсоюзы также отмечают, что немецкий работник за восемь обычных часов и один сверхурочный в среднем получает на 261 евро больше, чем латвийский.

Против снижения оплаты сверхурочных на портале Manabalss.lv за три дня собрали 18 593 подписи.

Поправки, предложенные Министерством благосостояния и поддержанные правительством в августе 2025 года, также предусматривают возможность четырёхдневной рабочей недели, закрепление в коллективных договорах вдвое меньшей оплаты сверхурочных, а также право работника расторгнуть договор, если зарплата задерживается более двух недель.

Главный спор между организациями работодателей и профсоюзами касается именно размера оплаты сверхурочной работы: работодатели хотят снизить её со 100% до 50%, тогда как профсоюзы выступают против. Хотя Сейм Латвии уже концептуально поддержал изменения, обсуждения по этому вопросу продолжаются.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

