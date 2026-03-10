Ранее комиссия одобрила другие изменения: 50% доплату за сверхурочную работу и 75% — за сверхурочные в праздничные дни. После этого представитель Латвийский союз свободных профсоюзов заявил, что депутаты фактически не заметили проблемы: из формулировки следовало, что за работу в праздничный день, если она не является сверхурочной, доплата вообще не предусмотрена. Депутаты пообещали исправить это ко второму чтению — и теперь комиссия внесла уточнение.

В то же время профсоюзы продолжают критиковать планы сократить оплату сверхурочных. По подсчетам LBAS, работник со средней зарплатой после уменьшения надбавки будет получать примерно на 7,55 евро брутто меньше за каждый сверхурочный час. Профсоюзы также отмечают, что немецкий работник за восемь обычных часов и один сверхурочный в среднем получает на 261 евро больше, чем латвийский.

Против снижения оплаты сверхурочных на портале Manabalss.lv за три дня собрали 18 593 подписи.

Поправки, предложенные Министерством благосостояния и поддержанные правительством в августе 2025 года, также предусматривают возможность четырёхдневной рабочей недели, закрепление в коллективных договорах вдвое меньшей оплаты сверхурочных, а также право работника расторгнуть договор, если зарплата задерживается более двух недель.

Главный спор между организациями работодателей и профсоюзами касается именно размера оплаты сверхурочной работы: работодатели хотят снизить её со 100% до 50%, тогда как профсоюзы выступают против. Хотя Сейм Латвии уже концептуально поддержал изменения, обсуждения по этому вопросу продолжаются.