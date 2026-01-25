Евродепутат о гренландском вопросе: Трамп отвлекает внимание от более важных вещей

"Трансатлантические отношения есть, и я думаю, что их важность в целом не уменьшилась. Другой вопрос, конечно, в том, что они испытывают переформатирование, и Трамп поставил точку в том процессе, который был начат ранее, в отношении того, что американцы больше не собираются полностью таким образом закрывать безопасность без участия самих европейцев", - заявил Иябс.

Депутат подчёркивает: активность США вокруг Гренландии и тарифные вопросы могут быть тактическим отвлечением внимания: "Есть такой тезис, что, возможно, речи Трампа и возня вокруг Гренландии, почему именно теперь, почему не в другой момент, связаны с тем, что мы отвлекаем внимание от двух более важных вещей, и это, во-первых, то, что происходит с Украиной, а во-вторых, то, что происходит с Ираном".