Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Января Завтра: Sigurds, Zigurds
Доступность

Евродепутат о гренландском вопросе: Трамп отвлекает внимание от более важных вещей

TV24 25 января, 2026 10:41

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Globuss депутат Европарламента Иварс Иябс прокомментировал трансатлантические отношения Латвии и риторику США по поводу Гренландии, подчеркнув, что гренландский вопрос в данный момент отвлекает внимание от двух других очень существенных вопросов.

"Трансатлантические отношения есть, и я думаю, что их важность в целом не уменьшилась. Другой вопрос, конечно, в том, что они испытывают переформатирование, и Трамп поставил точку в том процессе, который был начат ранее, в отношении того, что американцы больше не собираются полностью таким образом закрывать безопасность без участия самих европейцев", - заявил Иябс.

Депутат подчёркивает: активность США вокруг Гренландии и тарифные вопросы могут быть тактическим отвлечением внимания: "Есть такой тезис, что, возможно, речи Трампа и возня вокруг Гренландии, почему именно теперь, почему не в другой момент, связаны с тем, что мы отвлекаем внимание от двух более важных вещей, и это, во-первых, то, что происходит с Украиной, а во-вторых, то, что происходит с Ираном".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики
Важно

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад
Важно

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают
Важно

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Читать
Загрузка

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

Важно 15:52

Важно 0 комментариев

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

Читать

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Читать

После угроз Трампа аятолла Хаменеи переехал в бункер, иранская армия обещает стоять насмерть

Мир 14:23

Мир 0 комментариев

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Читать

Трамп: США применили в Венесуэле новое тайное оружие

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Читать

Европа еще немного отказалась от российской нефти

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Читать

Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

Читать