Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Января Завтра: Sigurds, Zigurds
Доступность

Депутат Сейма: «Совершенно ясно, ждуны есть и в нашем обществе!» (1)

TV24 25 января, 2026 09:43

Важно 1 комментариев

Что касается отдельных задержанных лиц, обвиняемых в деяниях против государства, госязыка и существующего строя, то это лишь видимая часть айсберга, считает глава комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат от "Нового единства" Айнарс Латковскис. Это мнение он высказал на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

По словам депутата, остальные уже давно в России: "Особенно несколько лет назад мы наблюдали ситуацию, когда службы госбезопасности задерживали людей, подозревавшихся в шпионаже, суды их всё же отпускали, не оставляли под стражей, потому что это, дескать, не убийства или что-то в этом роде".

"Бегство через границу - очень распространённое дело. Через Эстонию в Россию, например. А что касается актов саботажа, когда надо что-то сжечь, испортить памятное место, пытаться поджечь Музей оккупации, конечно, людей нанимают. Очень многие зависимы от этого, и если совпадает эта идеология, ты поддерживаешь Кремль, его действия в Украине и ещё получаешь за это оплату, то появляются те, кто готов это исполнить. Давайте не будем лгать себе, нечего лгать: тех, кого в Украине часто называют "ждунами", есть и в нашем обществе, это совершенно ясно", - заявил Латковскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных
Важно

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных (3)

Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться
Важно

Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться

Как на «Титанике»: пассажирка поделилась впечатлениями от поездки на автобусе
Важно

Как на «Титанике»: пассажирка поделилась впечатлениями от поездки на автобусе (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут (1)

Важно 10:15

Важно 1 комментариев

"В политической элите нашей страны имеет место нарратив, что 5-я статья НАТО - стабильная, несгибаемая, железная, что мы можем жить вполне безопасно. Главный апологет этого нарратива - наш посол в НАТО Марис Риекстиньш. Нынешняя глава МИД тоже живёт в такой эмоциональной уверенности, что всё очень хорошо и разговоры о 5-й статье НАТО стабилизируют ситуацию в плане безопасности Латвии", - сказал в интервью Латвийскому радио в программе Krustpunktā предприниматель и бывший дипломат Айварс Маркотс, обративший внимание на то, что Латвия фактически беззащитна.

"В политической элите нашей страны имеет место нарратив, что 5-я статья НАТО - стабильная, несгибаемая, железная, что мы можем жить вполне безопасно. Главный апологет этого нарратива - наш посол в НАТО Марис Риекстиньш. Нынешняя глава МИД тоже живёт в такой эмоциональной уверенности, что всё очень хорошо и разговоры о 5-й статье НАТО стабилизируют ситуацию в плане безопасности Латвии", - сказал в интервью Латвийскому радио в программе Krustpunktā предприниматель и бывший дипломат Айварс Маркотс, обративший внимание на то, что Латвия фактически беззащитна.

Читать

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных (1)

Важно 09:15

Важно 1 комментариев

По состоянию на конец прошлого года в Латвии было 37 тысяч 799 жителей, имевших статус нуждающегося (trūcīga persona). Это на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация Минблага.

По состоянию на конец прошлого года в Латвии было 37 тысяч 799 жителей, имевших статус нуждающегося (trūcīga persona). Это на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация Минблага.

Читать

Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться (1)

Важно 09:00

Важно 1 комментариев

На вопрос, не обиделись ли на него уволенные с работы актрисы театра "Дайлес" Лидия Пупуре, Мирдза Мартинсоне и Ольга Дреге, директор театра Юрис Жагарс ответил журналисту TV24 Аните Даукште: "Вы тоже пытаетесь [продвигать] этот нарратив". Он не понимает, на что обижаться: ведь к актрисам не относятся без уважения, их не увольняют и не репрессируют как-то иначе.

На вопрос, не обиделись ли на него уволенные с работы актрисы театра "Дайлес" Лидия Пупуре, Мирдза Мартинсоне и Ольга Дреге, директор театра Юрис Жагарс ответил журналисту TV24 Аните Даукште: "Вы тоже пытаетесь [продвигать] этот нарратив". Он не понимает, на что обижаться: ведь к актрисам не относятся без уважения, их не увольняют и не репрессируют как-то иначе.

Читать

А депутаты будут ездить на такси? Идёт сбор подписей за отказ от автобазы Сейма (1)

Важно 08:55

Важно 1 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом отказаться от автобазы Сейма.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом отказаться от автобазы Сейма.

Читать

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года (1)

Важно 08:51

Важно 1 комментариев

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Читать

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО) (1)

Важно 07:48

Важно 1 комментариев

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Читать