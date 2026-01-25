По словам депутата, остальные уже давно в России: "Особенно несколько лет назад мы наблюдали ситуацию, когда службы госбезопасности задерживали людей, подозревавшихся в шпионаже, суды их всё же отпускали, не оставляли под стражей, потому что это, дескать, не убийства или что-то в этом роде".

"Бегство через границу - очень распространённое дело. Через Эстонию в Россию, например. А что касается актов саботажа, когда надо что-то сжечь, испортить памятное место, пытаться поджечь Музей оккупации, конечно, людей нанимают. Очень многие зависимы от этого, и если совпадает эта идеология, ты поддерживаешь Кремль, его действия в Украине и ещё получаешь за это оплату, то появляются те, кто готов это исполнить. Давайте не будем лгать себе, нечего лгать: тех, кого в Украине часто называют "ждунами", есть и в нашем обществе, это совершенно ясно", - заявил Латковскис.