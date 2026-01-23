Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ

Редакция PRESS 23 января, 2026 20:34

TikTok

Чемпионка мира по пляжному волейболу Анастасия Самойлова заявила, что сталкивается с оскорбительными комментариями из-за языка и фамилии даже после победы на чемпионате мира. Об этом она рассказала изданию Jauns & Privāts.

Самойлова вместе с Тиной Граудиней завоевала золотые медали на чемпионате мира FIVB по пляжному волейболу в Австралии, впервые в истории Латвии поднявшись на высшую ступень пьедестала. Несмотря на этот результат, спортсменка отмечает, что в комментариях ей пишут, что она русская, и советуют уехать из Латвии.

Волейболистка рассказала, что подобные высказывания сопровождают ее с детства. До замужества она носила фамилию Кравченок. Ее мать родилась в Казахстане и переехала в Латвию в детском возрасте, отец родился в Латвии и имеет польские корни.

По словам Самойловой, язык и происхождение не являются личным выбором. Она подчеркнула, что считает себя патриоткой Латвии и болезненно воспринимает упреки, связанные с ее фамилией или русским языком.

Эстонию лишили чемпионата мира по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам

Важно 20:42

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Таллине летом 2026 года, перенесли во Францию. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Турнир пройдет во французском городе Антони.

Загрузка

Молодежь в Европе все реже работает во время учебы

Новости Латвии 20:38

В 2024 году 25,4% молодых европейцев в возрасте от 15 до 29 лет были заняты трудовой деятельностью во время обучения в системе формального образования, сообщает Eurostat. При этом 71,4% учащихся оставались вне рабочей силы, а 3,2% считались безработными — они были готовы приступить к работе и активно ее искали, продолжая обучение.

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном

Важно 19:31

В группе Кенгарагс в Фейсбуке появилось тревожное сообщение - предупреждение для всех: "Максимально осторожно ходите по дороге от Зума до променада, особенно в темном участке где справа тропа в лес к роднику".

Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

Всюду жизнь 19:16

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

Всюду жизнь 18:46

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

Важно 18:45

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

