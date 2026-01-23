Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ

Самойлова вместе с Тиной Граудиней завоевала золотые медали на чемпионате мира FIVB по пляжному волейболу в Австралии, впервые в истории Латвии поднявшись на высшую ступень пьедестала. Несмотря на этот результат, спортсменка отмечает, что в комментариях ей пишут, что она русская, и советуют уехать из Латвии.

Волейболистка рассказала, что подобные высказывания сопровождают ее с детства. До замужества она носила фамилию Кравченок. Ее мать родилась в Казахстане и переехала в Латвию в детском возрасте, отец родился в Латвии и имеет польские корни.

По словам Самойловой, язык и происхождение не являются личным выбором. Она подчеркнула, что считает себя патриоткой Латвии и болезненно воспринимает упреки, связанные с ее фамилией или русским языком.