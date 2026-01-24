«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

"Может ли какое-нибудь местное предприятие сделать альтернативу Wolt/Bolt? Пожалуйста! Пожалуйста? Мне надоела доставка холодной еды курьерами, которые даже "спасибо" и "пожалуйста" не понимают", - пишет пользователь с ником jā,irlemts.

Увы, среди читателей и подписчиков сочувствия она не нашла, к тому же ей популярно объяснили, почему это не будет работать:

- Ну, съезди в "Мак" сама за бургером, привези домой и тогда расскажи, насколько тёплой была еда. Плюс, если посмотреть за окно, видно, что сейчас зима. Да и где те местные добрые молодцы и красные девицы, которые за те деньги готовы эту работу делать?!

- А почему ты думаешь, что в местном изделии вдруг захотят работать местные добрые молодцы?

- Не знаю, каково ваше представление о бизнесе, но качественный продукт или услуга стоят дороже, а средний житель выберет самое дешёвое. Это отлично показывает, например, то, что мы не поддерживаем своих производителей продуктов питания, покупая более дешёвые польские и литовские продукты.

- Когда я буду такой богатой, как те, кто сидит в правлениях и советах, буду покупать и поддерживать местных производителей. Сейчас у меня на это просто НЕТ денег.

- Я бы посоветовал доверить это тем чудесным местным предприятиям, которые выпускают альтернативы iPhone и BMW, если одно получается, другое не может не получиться!

- Был уже такой Foodout до Wolt/Bolt. Несколько раз случилось попользоваться. Похоже, что примерно в 2018 году загнулся. Если бы продержался до ковида, может, и сейчас бы ещё жив был.

- Те, кто заказывает "путешествующую еду", косвенно спонсируют иммиграцию. Можно ведь и задницей пошевелить и самому себя едой обеспечить (если только нет проблем со здоровьем, в таком случае - извиняюсь). В идеальном случае - приготовить еду собственноручно... Но это в наши дни, видимо, атавизм...

- Я заказывала еду и продолжу это делать. Но пару дней назад культура доставки даже меня удивила. Мне попался курьер, с которым не то что вообще невозможно общаться (потому что он и по-английски почти не говорит), но который даже цифр не знает.

- Никому не приятно выслушивать претензии от эмоционально невоспитанных дамочек - эта работа подходит для иммигрантов, которые попросту не понимают, о чём те говорят...

- Нет. Местного быстро придавят всякие СГД, ПВС, и жалобы будут - нет бубенчика в носу, не приседает и не делает "Ку!". Свои сами и придавят. А этих импортных W/B придавить труднее - сколько раз ты сам жаловался в языковую инспекцию, не принимал еду, если по-латышски не говорят? :) Всем добра.

- Предложите мне 30 работников, которые готовы это делать, и 500 клиентов, которые гарантируют, что будут заказывать только через меня, и будет такое приложение через неделю. Но, увы, найти людей, которые хотят работать, трудно, в основном все хотят только зарплату получать.

- Сделайте. Чтобы местные студенты подрабатывали, надо платить другую зарплату. А сколько тогда будет стоить доставка? Доставка, за которую платят нормальную зарплату, не будет востребована. Такие предприятия - по определению для поддержания замаскированного рабства. Потому что большинство работников мотивирует проживание и путь в Европу. Заказывая, мы это поддерживаем.

- Аэрогриль дома - и никогда не придётся заказывать холодную еду, не надо лениться ради себя.

- У тебя дома плиты нет?

- В Новой Зеландии это делают роботы. Такая коробочка на колёсах. Подъезжает к дому, звонит, чтобы пришли и забрали заказ. Зарплату им платить не надо. Видимо, в Латвии иммигранты дешевле.

- Никогда не пользуюсь этой услугой, потому что не поддерживаю их нелегальный бизнес в Латвии. Местное предприятие, к сожалению, этого не может позволить себе именно потому, что при честной оплате труда эта услуга стала бы слишком дорогой...