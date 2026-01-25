При этом в конце 2025 года в стране было 18 тысяч 558 человек со статусом малообеспеченного (maznodrošināta persona) - на 10,4% меньше по сравнению с концом 2024 года.

Порог нуждающегося домашнего хозяйства определяется в размере 50% от медианы доходов. В 2025 году этот порог для первого или единственного человека в домашнем хозяйстве составлял 377 евро, для остальных членов семьи - 264 евро.

Порог доходов для малообеспеченного домашнего хозяйства имеет право устанавливать каждое самоуправление, при этом он не должен быть выше 80% от медианы доходов, но и не ниже порога доходов для нуждающегося домашнего хозяйства.

Максимальный размер порога доходов для малообеспеченного домашнего хозяйства для первого или единственного члена семьи в 2025 году мог достигнуть 604 евро, для остальных членов семьи - 423 евро.