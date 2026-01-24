Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Редакция PRESS 24 января, 2026 12:48

Важно 0 комментариев

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

"До последнего момента думалось, что это изображение, [сгенерированное] ИИ, на котором руководитель отдела медийной политики Минкульта Гунта Лидака представляла министерство в тренировочных штанах. Вот видео. Гунта Лидака поддерживает двуязычие в латвийских СМИ, что делает символизм особенно сильным".

Большинство комментаторов разделяют возмущение, но есть и те, кто считает, что одеваться надо так, как удобно самому, и что никакого символизма не было изначально. Вот несколько:

- Тут абсолютная чистота стиля.

- Соответствие формы и содержания.

- Хотя чему тут удивляться. В такой одежде люди ходят в театр! В Национальный театр.

- Ну почему эти любители русского языка и культуры сами не переселятся в столь обширную соседнюю страну?  Такая наигранная любовь к русскому, но только на расстоянии...

- Одеваться надо так, чтобы самому было удобно! Совершенно всё равно, что думают другие. Главное, чтобы самому комфортно.

- Если бы она была обвиняемой, можно было бы подумать, что оделась так, чтобы удобно было отправиться прямиком на нары. Но зачем так одеваться для дачи показаний...

- Похожа на учительницу физкультуры, которая залы перепутала.

- Надо быть добровольно слепым в Латвии, чтобы не понимать, с чем ассоциируются полосы на штанах. Особенно если ты не из поколения Z, которое девяностые не застало.

- Это всё показывает уровень развития общества в стране. Видны проявления незнания не только в одежде, но и в высшем управлении. Особенно последний скандал с напитками в госучреждении, что показывает необратимость этих процессов.

- В юбках и на шпильках сейчас мало кто из женщин ходит. Я даже не помню, когда в последний раз такую видел. Леггинсы, кроссовки, а теперь и треники. So what! Новая нормальность.

 

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

