«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

"До последнего момента думалось, что это изображение, [сгенерированное] ИИ, на котором руководитель отдела медийной политики Минкульта Гунта Лидака представляла министерство в тренировочных штанах. Вот видео. Гунта Лидака поддерживает двуязычие в латвийских СМИ, что делает символизм особенно сильным".

Большинство комментаторов разделяют возмущение, но есть и те, кто считает, что одеваться надо так, как удобно самому, и что никакого символизма не было изначально. Вот несколько:

- Тут абсолютная чистота стиля.

- Соответствие формы и содержания.

- Хотя чему тут удивляться. В такой одежде люди ходят в театр! В Национальный театр.

- Ну почему эти любители русского языка и культуры сами не переселятся в столь обширную соседнюю страну? Такая наигранная любовь к русскому, но только на расстоянии...

- Одеваться надо так, чтобы самому было удобно! Совершенно всё равно, что думают другие. Главное, чтобы самому комфортно.

- Если бы она была обвиняемой, можно было бы подумать, что оделась так, чтобы удобно было отправиться прямиком на нары. Но зачем так одеваться для дачи показаний...

- Похожа на учительницу физкультуры, которая залы перепутала.

- Надо быть добровольно слепым в Латвии, чтобы не понимать, с чем ассоциируются полосы на штанах. Особенно если ты не из поколения Z, которое девяностые не застало.

- Это всё показывает уровень развития общества в стране. Видны проявления незнания не только в одежде, но и в высшем управлении. Особенно последний скандал с напитками в госучреждении, что показывает необратимость этих процессов.

- В юбках и на шпильках сейчас мало кто из женщин ходит. Я даже не помню, когда в последний раз такую видел. Леггинсы, кроссовки, а теперь и треники. So what! Новая нормальность.