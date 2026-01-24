«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

"Мы были студентами, когда шли на баррикады. Стояли в первые ночи около памятника Гердеру, возле Домского собора между двумя рядами баррикад - это было рискованно. Там была установлена сельскохозяйственная техника впереди, в сторону Даугавы, чтобы десантники тогда шли по узкому проходу. Мы рассуждали о том, как били бы их палками, отбирали бы автоматы у них и стреляли. Что было бы, мы не знаем, только Бог знает", - рассказывает он.

"В первые ночи было очень особенное ощущение, потому что время от времени кто-то прибегал и говорил, что вот-вот нападут. Якобы около Адажи - танки. Мы-то не знали, мобильных телефонов не было. Вроде бы кто-то по "Голосу Америки" сказал,что в четыре утра будет. Ну хорошо, ждём. Потом уже всё начало рассасываться", - такую картину тех событий рисует политолог.

"Люди были просто супередиными. Учреждения в Риге наготовили бутербродов, в центре и в Старой Риге у учреждений на первых этажах двери были открыты, были горы бутербродов. Люди были едиными, очень душевными. Думаю, преступность в центре Риги была нулевая в те дни. Съехались мужики из сельской местности, серьёзные. Трактора поставили, машины. Неописуемое единство. Такого не было и не может быть. Когда говорят, что так должно быть повседневно, - это нереально. Но я верю: когда надо, латыши готовы... Не только латыши, думаю, были бы и другие на стороне независимости, кто живёт в Латвии, кто был бы готов снова сражаться. Надеюсь, что не понадобится".