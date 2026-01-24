Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

TV24 24 января, 2026 15:51

Важно 0 комментариев

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

"Мы были студентами, когда шли на баррикады. Стояли в первые ночи около памятника Гердеру, возле Домского собора между двумя рядами баррикад - это было рискованно. Там была установлена сельскохозяйственная техника впереди, в сторону Даугавы, чтобы десантники тогда шли по узкому проходу. Мы рассуждали о том, как били бы их палками, отбирали бы автоматы у них и стреляли. Что было бы, мы не знаем, только Бог знает", - рассказывает он.

"В первые ночи было очень особенное ощущение, потому что время от времени кто-то прибегал и говорил, что вот-вот нападут. Якобы около Адажи - танки. Мы-то не знали, мобильных телефонов не было. Вроде бы кто-то по "Голосу Америки" сказал,что в четыре утра будет. Ну хорошо, ждём. Потом уже всё начало рассасываться", - такую картину тех событий рисует политолог.

"Люди были просто супередиными. Учреждения в Риге наготовили бутербродов, в центре и в Старой Риге у учреждений на первых этажах двери были открыты, были горы бутербродов. Люди были едиными, очень душевными. Думаю, преступность в центре Риги была нулевая в те дни. Съехались мужики из сельской местности, серьёзные. Трактора поставили, машины. Неописуемое единство. Такого не было и не может быть. Когда говорят, что так должно быть повседневно, - это нереально. Но я верю: когда надо, латыши готовы... Не только латыши, думаю, были бы и другие на стороне независимости, кто живёт в Латвии, кто был бы готов снова сражаться. Надеюсь, что не понадобится".

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt
Важно

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!»
Важно

Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!» (2)

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)
Важно

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Как на «Титанике»: пассажирка поделилась впечатлениями от поездки на автобусе

17:34

Важно 0 комментариев

Казалось бы, путешествовать в наши дни на автобусе - занятие лёгкое и приятное: хочешь - в окошко природой любуйся, хочешь, в телефоне сиди. Но это всё хорошо, когда в автобусе нормально работает отопление: без него сразу вся лёгкость и приятность исчезает. Особенно если поездка долгая, а зима морозная, как сейчас.

Казалось бы, путешествовать в наши дни на автобусе - занятие лёгкое и приятное: хочешь - в окошко природой любуйся, хочешь, в телефоне сиди. Но это всё хорошо, когда в автобусе нормально работает отопление: без него сразу вся лёгкость и приятность исчезает. Особенно если поездка долгая, а зима морозная, как сейчас.

Читать
Жёлтое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный мороз; сколько градусов?

17:07

Важно 0 комментариев

В ближайшую ночь и утром в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильный мороз, о чём информировал агентство LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшую ночь и утром в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильный мороз, о чём информировал агентство LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

Латышские СМИ 15:52

Латышские СМИ 0 комментариев

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Читать

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

15:34

Важно 0 комментариев

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Читать

Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

Читать

Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Читать