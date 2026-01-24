Как на «Титанике»: пассажирка поделилась впечатлениями от поездки на автобусе

Вот это и случилось с Лаумой, которой пришлось ехать в Прейли в неотапливаемом автобусе, но...

"У меня случилась самая необычная поездка в Прейли на автобусе. Три часа в салоне не работало отопление, внутри было почти так же холодно, как и снаружи. Дядя сзади настойчиво всем предлагал спиртное, а тем, кто отказывался, были даны, цитирую, "конфеты с ликёром". Как на "Титанике" себя чувствовала", - пишет Лаума в соцсети "Х".

Как отреагировал народ на рассказ об её приключении?

- Вот превосходный образец эмпатии. Подлинная забота о согражданах. Орден!

- Каждому в жизни нужно одну такую поездку! Слава богу, я свою уже отъездила, правда, мне вместо конфет предложили солёный огурец.

- А чарку дёрнула?

- На скрипке кто-нибудь играл???

- Оркестр тоже был? Как на "Титанике"?

- Любой поездкой дальше Плявиняс нужно наслаждаться.

Что интересно: никто, включая автора поста, ни словом не заикнулся о том, чтобы пожаловаться на неработающую печку в салоне.