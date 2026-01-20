По данным Ir, письмо было инициировано руководителями парламентов Израиля и США. Изначально Миериня называла подпись «пробной» и говорила о необходимости консультаций с ответственными за внешнюю политику Латвии. Однако позже она подтвердила, что подписанный документ уже отправлен в Израиль.

Решение, как отмечает Ir, не было полностью согласовано с премьер-министром Эвика Силиня. К инициативе критически отнеслась и министр иностранных дел Байба Браже. В письме Трамп представлен как «чемпион мира», перечисляются международные достижения его администрации и вклад в безопасность Израиля и Европы.

Подписание письма произошло на фоне резонансных заявлений Трампа о возможной аннексии Гренландии, которые обострили трансатлантические отношения. Миериня, впрочем, защищает позицию американского президента, утверждая, что речь идет о безопасности Арктики, а не о территориальных амбициях.

Ранее Трамп публично выражал недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира. В письме премьер-министру Норвегии Йонас Гар Стёре он заявил, что после отказа «больше не чувствует себя обязанным думать только о мире». Стёре позже подчеркнул, что решение о присуждении премии принимает не правительство Норвегии, а Нобелевский комитет.

В прошлом году Трамп активно добивался премии, утверждая, что способствовал прекращению восьми войн. Однако награда была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая впоследствии посвятила ее Трампу и передала ему медаль.