Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов

До 31 декабря 2025 года пособие выплачивалось только за детей, учащихся в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении.

Что нужно для получения пособия? Нужно подать в VSAA заявление на предоставление семейного государственного пособия. Это может сделать кто-то из родителей или сам учащийся, если он до 18 лет был под опекунством или воспитывался в приёмной семье.

Заявление можно подать на портале Latvija.gov.lv, по электронной почте pasts@vsaa.gov.lv (необходима электронная подпись) или по обычной почте, а также непосредственно в любом из филиалов ГАСС или в Единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов, в том числе заполнить бланк и опустить его в стоящий там почтовый ящик.

Для подачи заявления на портале Latvija.gov.lv нужно выбрать э-услугу VSAA informācija un pakalpojumi -> “Pieteikt jaunu pakalpojumu” -> “Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai”.

Пособие выплачивается за текущий месяц.

Если семья уже получает семейное пособие от государства за младших детей и на основании поданного заявления нужно провести перерасчёт пособия, то возможно, что в день выплаты в январе пособие будет того же размера, как и раньше. Разницу ГАСС выплатит отдельно не позднее чем в следующий месяц после получения заявления.

Если поступит информация от Минобрнауки о продолжении учёбы во втором семестре, то дальнейшая выплата пособия в начисленном размере будет происходить, как обычно - вместе за всех детей в определённое число месяца.

Следует отметить: семейное пособие от государства предоставляется за предыдущие 24 месяца, считая со дня подачи заявления, так что, если заявление будет подано позже, например, в июле 2026 года за ребёнка, которому полагается пособие с 1 января, ГАСС пособие выплатит за весь период, начиная с января.

Нужна ли справка из вуза? Из латвийского - нет, потому что ГАСС получит эту информацию в электронном виде из Минобрнауки. Справка понадобится, если ребёнок учится за границей. Тогда нужно будет предоставить документ, подтверждающий факт очной учёбы в указанный период. Документы, выданные за границей, должны быть оформлены в соответствии с правилами легализации документов.

Важно! Если семья уже получает семейное пособие от государства за младших детей, заявление рекомендуется подавать тому из родителей, кто уже получает пособие, потому что его размер зависит от общего числа детей в семье, за которых получает пособие конкретный заявитель.

Несмотря на совершеннолетие, ребёнок не может востребовать пособие сам себе, за исключением случаев, если его до совершеннолетия воспитывал опекун или ребёнок рос в приёмной семье.

Если кто-либо из родителей живёт и работает в другой стране ЕС, Швейцарии или стране Европейской экономической зоны, то нужно заполнять расширенный бланк заявления, доступный на сайте ГАСС. Э-заявление в таком случае нельзя будет использовать.

Новое пособие уже успели раскритиковать в комментариях на портале:

"Очередное пособие на бумаге, которое реально невозможно получить, или разве вуз - это только на один год? Ребёнок начинает ходить в школу в 7 лет, ну, хорошо, минимум - в 6. + 9 классов = 16 лет, минимум 15. +3 года в средней школе = 18-19 лет. Итак вуз до 20 лет - это +/-1 год. Как у наших законодателей с умственными способностями? Они сами вряд ли в вуз ходили. Или это очередная бумажка из серии - смотрите, как мы вам теперь поможем? Зато для целой армады чиновников работа точно найдётся, чтобы всё это администрировать".