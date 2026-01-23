«Без штрафов и по частям»: Рига готовит послабление по отоплению

Речь идет о предприятиях Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas nami, Rīgas siltums и Rīgas ūdens. Жители получили бы январские счета, но смогли бы оплачивать их по частям до начала следующего отопительного сезона - без начисления штрафных процентов за просрочку.

«Учитывая, что январь - один из самых холодных месяцев последних лет, я обсудил с исполнительным директором Рижского самоуправления Янисом Ланги возможность для муниципальных предприятий не применять штрафы по январским счетам за отопление и позволить жителям погасить неоплаченную сумму до начала следующего отопительного сезона», - отметил Эдвард Ратниекс.

По его словам, это один из немногих инструментов, которыми самоуправление может оперативно поддержать жителей в условиях роста потребления тепловой энергии.

Кроме того, вице-мэр призывает государство действовать активнее и рассмотреть внедрение аналогичных механизмов поддержки на национальном уровне - по примеру мер, действовавших во время Covid-19 и в первый год войны в Украине, когда часть счетов за отопление компенсировалась. Он также предлагает более гибко распределять платежи за услуги ТЭЦ-2 при производстве тепловой энергии - по аналогии с подходом, который город планирует применить к своим жителям.