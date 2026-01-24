«Я соскочил с этого проекта»: Бусулис не будет участвовать в Празднике песни Паулса

Представитель Раймонда Паулса, присяжный адвокат Иво Клотиньш, заявил, что "для обеспечения и защиты прав и законных интересов Раймонда Паулса будут задействованы все соответствующие средства правовой защиты".

Но, не дожидаясь, когда в дело вступят юристы, в конце года своё решение уже принял певец Интарс Бусулис, который изначально дал согласие на участие: "Да, я соскочил с этого проекта, потому что на Раймонда Паулса было оказано слишком сильное давление. Он в самом деле не только музыкант и замечательный композитор, но и как человек он очень замечательный, я ощущаю его как друга. Чтобы его поддержать, я и решил отказаться от участия в этом празднике песни, в этом концерте".

Решение певца, по словам Бусулиса, Маэстро порадовало: "Я позвонил ему 30 декабря, и Маэстро был этому очень рад. Он сказал - большое спасибо, потому что действительно как-то это время накануне его дня рождения... Так много вопросов. И все хотят Маэстро уговорить и так далее. Он уже решил, что участвовать не будет".

Певец признал, что долго думать ему не пришлось: "Каждый пусть сам решает, но я свой выбор сделал и в своём шаге ничуть не раскаиваюсь. Но, как я предполагаю, теперь и несколько музыкантов тоже "восстали" против всего этого. Похоже, я не буду единственным. Да, это, видимо, превратилось в такое, скорее, частное мероприятие, которое мне не совсем нравится".

Устроителя концерта Яниса Кирсиса, впрочем, отказ отдельных музыкантов от участия в концерте не волнует: "Мне трудно комментировать, я могу лишь смотреть с той точки зрения, что это совершенно нормально и это такая, не скажу, что хорошая или обычная практика, но в контексте мероприятия может какой-то артист прийти, какой-то уйти, в последний момент какой-то артист может присоединиться. Я могу привести в пример хотя бы школьный праздник песни, куда меня пригласили участвовать в концерте как автора музыки за неделю до мероприятия".