«Я соскочил с этого проекта»: Бусулис не будет участвовать в Празднике песни Паулса

© LTV 24 января, 2026 12:15

Важно 0 комментариев

Певец Интарс Бусулис отказался участвовать в Празднике песни Manai dzimtenei на Большой эстраде в Межапарке 11 июля, организуемом обществом "Латвийская ассоциация фестивалей". Музыкант подтвердил программе ЛТВ Kultūršoks, что ему не пришлось долго думать, как действовать, чтобы поддержать Маэстро, которому "не по пути" с устроителями концерта. 

Представитель Раймонда Паулса, присяжный адвокат Иво Клотиньш, заявил, что "для обеспечения и защиты прав и законных интересов Раймонда Паулса будут задействованы все соответствующие средства правовой защиты".

Но, не дожидаясь, когда в дело вступят юристы, в конце года своё решение уже принял певец Интарс Бусулис, который изначально дал согласие на участие: "Да, я соскочил с этого проекта, потому что на Раймонда Паулса было оказано слишком сильное давление. Он в самом деле не только музыкант и замечательный композитор, но и как человек он очень замечательный, я ощущаю его как друга. Чтобы его поддержать, я и решил отказаться от участия в этом празднике песни, в этом концерте".

Решение певца, по словам Бусулиса, Маэстро порадовало: "Я позвонил ему 30 декабря, и Маэстро был этому очень рад. Он сказал - большое спасибо, потому что действительно как-то это время накануне его дня рождения... Так много вопросов. И все хотят Маэстро уговорить и так далее. Он уже решил, что участвовать не будет". 

Певец признал, что долго думать ему не пришлось: "Каждый пусть сам решает, но я свой выбор сделал и в своём шаге ничуть не раскаиваюсь. Но, как я предполагаю, теперь и несколько музыкантов тоже "восстали" против всего этого. Похоже, я не буду единственным. Да, это, видимо, превратилось в такое, скорее, частное мероприятие, которое мне не совсем нравится".

Устроителя концерта Яниса Кирсиса, впрочем, отказ отдельных музыкантов от участия в концерте не волнует: "Мне трудно комментировать, я могу лишь смотреть с той точки зрения, что это совершенно нормально и это такая, не скажу, что хорошая или обычная практика, но в контексте мероприятия может какой-то артист прийти, какой-то уйти, в последний момент какой-то артист может присоединиться. Я могу привести в пример хотя бы школьный праздник песни, куда меня пригласили участвовать в концерте как автора музыки за неделю до мероприятия".

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Важно 0 комментариев

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

Важно 0 комментариев

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

Важно 0 комментариев

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию

Мир 0 комментариев

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Важно 0 комментариев

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Стопами Кеннеди: Трамп хочет ввести блокаду Кубы

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов

Важно 0 комментариев

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

