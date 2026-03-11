Выглядит подозрительно? Жителей Латвии просят сообщать о ценах на топливо

В учреждение поступают вопросы и опасения потребителей из-за недавнего повышения цен на топливо. В последние недели рост напряженности на Ближнем Востоке вызвал реакцию на рынках нефти и газа, что незамедлительно привело к резкому росту цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС).

ЦЗПП будет активно следить за ситуацией на рынке через различные меры мониторинга цен и контроля крупных розничных продавцов топлива, чтобы обеспечить прозрачность и защиту интересов потребителей.

ЦЗПП призывает участников рынка соблюдать принципы честной коммерческой практики и не пользоваться геополитическими событиями для повышения цен, а также объяснять потребителям основания для изменения цен.

Чтобы выбрать наиболее выгодного торговца топливом, ЦЗПП рекомендует сравнивать цены на топливо на разных АЗС и у разных торговцев, используя информацию на сайтах торговцев, а также инструменты сравнения цен на топливо, например, "kurliet.lv", и оценивать конечную цену с учетом имеющихся скидок за лояльность или других скидок.

Уже сообщалось, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях АЗС Латвии выросла примерно на 20%, а цена бензина 95-й марки - на 5-7%.