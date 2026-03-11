Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Новый стандарт: школам обещана очередная реформа

© Lsm.lv 11 марта, 2026 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство») после ревизии Государственный контроль Латвии заявила, что к 2030 году может быть разработан новый стандарт основного образования. Однако учреждение, отвечающее за содержание обучения, считает, что речь скорее идет не о новом стандарте, а о доработке уже существующего. Об этом сообщило Latvijas Radio.

Существующая модель образования, известная как Skola2030, уже давно подвергается критике. На ее разработку потратили более 30 млн евро, главным образом из фондов ЕС. Первые ученики, которые полностью учились по этой системе, закончат основную школу только в 2029 году — тогда и станет ясно, насколько реформа была успешной. Поэтому заявления о возможном новом стандарте уже к 2030 году многих удивили.

Представители работодателей считают, что спешить с созданием нового стандарта не стоит. По их мнению, сначала нужно упорядочить действующий: уточнить учебные результаты, внедрить использование искусственного интеллекта и пересмотреть порядок преподавания отдельных тем, например в математике. Такие изменения, как считают эксперты, можно начать уже в ближайшие годы.

Учителя математики тем временем подготовили поправки к стандарту среднего образования, но их внедрение остановилось по политическим причинам. Педагоги говорят, что многие темы в старших классах перегружены, а времени на их качественное изучение недостаточно.

В Государственное агентство развития образования считают, что сначала следует доработать стандарт основной школы, а уже потом решать, нужно ли менять стандарт средней школы. По мнению экспертов, нынешняя система углубленных курсов не всегда работает — у школ часто не хватает ресурсов, а часть материала в последнем классе фактически дублирует университетские программы.

В целом специалисты сходятся во мнении, что систему следует корректировать постепенно до 2030 года. Речь идет не о полной замене стандарта, а о его улучшении и уточнении учебных результатов почти по всем предметам.

Профсоюз педагогов также считает, что сейчас важнее «качественно обновить» действующий стандарт, а не начинать разработку нового. Полная реформа может снова потребовать больших затрат времени и ресурсов и вызвать напряжение в системе образования.

При этом ревизия Госконтроля показала, что в Латвии до сих пор не обеспечены равные условия получения основного образования: несмотря на единый стандарт, школы значительно отличаются по количеству учебных часов, оцениванию знаний и поддержке учеников. В результате дети в разных школах получают образование разного качества.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Читать
Загрузка

Читать

Читать

Читать

Читать

Читать

Читать