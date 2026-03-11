Отменить диагноз: депутаты готовы сами определять, кто психически здоров

Инициатива возникла после призыва улучшить реабилитацию жертв политических репрессий с применением психиатрии. Хотя закон это допускает, на практике восстановление статуса затруднено: человек или его родственники должны обращаться в прокуратуру и получать заключение психиатрической комиссии. Многие этого не делают из-за возраста, здоровья или опасений перед экспертизой. Поэтому депутаты предложили альтернативный механизм: случаи могла бы рассматривать комиссия Сейма и готовить решения для парламента. На том же заседании обсуждался законопроект об обеспечении справедливости для Александра Риги, который в советское время был помещен в психиатрическую больницу по политическим мотивам.

«Существует правовое регулирование, однако было бы неправильно требовать от тех, кто подвергся репрессиям, самостоятельно обращаться и что-то доказывать», — подчеркнула директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба. По её словам, вопрос нужно рассматривать не только юридически, но и как выражение позиции государства.

Руководитель Научного института психического здоровья (НЦПЗ )Лиене Силе отметила, что постановка диагнозов — прерогатива врачей, и в советское время использовался международный классификатор болезней того периода. «Любые решения о восстановлении статуса должны приниматься с уважением к воле человека и на основе исторических документов», — сказала она.

Главврач Лечебного департамента НЦПЗ Ивета Киеце сообщила, что большинство таких людей направлялись в специальную психиатрическую больницу в Благовещенске (Дальний Восток России). Точных данных о том, сколько вернулось в Латвию, нет. «Часть людей, переведённых позже в Ригу, провели в больнице несколько месяцев и даже не получали лечения», — отметила она, добавив, что существовала система целенаправленных направлений в отдалённые учреждения.

Киеце подчеркнула необходимость осторожного подхода: в психиатрические больницы могли попасть и здоровые люди по политическим мотивам, и реально больные, которые выражали политическую позицию. «Потребуется заключение экспертов — был ли диагноз обоснован. И определенно не нужно снова травмировать этих людей проверками и оценками», — заявила она.

Заместитель директора Национального архива Латвии Гатис Карлсонс пояснил, что документы советских психиатрических экспертиз в основном сохранились, хотя часть материалов была подготовлена к уничтожению. Они важны для исторических исследований и дел о восстановлении статуса, и стоит рассмотреть продление сроков их хранения.

Депутаты согласились, что искать решение необходимо. Комиссия концептуально поддержала поправки, а все три законопроекта планируется рассмотреть на следующей неделе в первом чтении. Также комиссия намерена обсудить декларацию, осуждающую советскую практику использования психиатрии для политических репрессий.