Трамп: США применили в Венесуэле новое тайное оружие

© Deutsche Welle 25 января, 2026 14:10

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Американские военнослужащие применили новое секретное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью таблоиду New York Post, опубликованном в субботу, 24 января.

По словам американского президента, речь идет об оружии под названием "Дезориентатор" (The Discombobulator). Именно оно, утверждает Трамп, сыграло решающую роль в захвате главы Венесуэлы. "Дезориентатор" помог вывести из строя венесуэльскую военную технику китайского и российского производства, добавил глава Белого дома.

CNN: США еще год назад купили устройство, которое может вызывать симптомы "гаванского синдрома"

Трамп рассказал о новом оружии в контексте сообщений телеканала CNN, источники которого рассказали, что около года назад министерство внутренней безопасности США около года назад приобрело устройство, которое предположительно может вызывать так называемый "гаванский синдром".

"Гаванским синдромом" называют необъяснимые симптомы, с которыми в разных странах мира сталкиваются американские госслужащие с 2016 года. Впервые о нем стало известно, когда сотрудники американского посольства в Гаване пожаловалась на продолжающиеся шумы и боль в ушах, ощущение вибрации и давления в голове, и головокружение. По одной из версий, "гаванский синдром" может возникать из-за микроволнового излучения.

New York Post со ссылкой на очевидцев операции по захвату Мадуро сообщает, что во время атаки американских военнослужащих у охранников венесуэльского президента неожиданно начала течь кровь из носа. Некоторых из них также рвало кровью.  По данным Минобороны Венесуэлы, во время операции США погибли 83 человека

"В какой-то момент они что-то запустили, я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри", - цитирует таблоид свидетеля операции.

В комментарии изданию Трамп отказался раскрыть какие бы то ни было дополнительные подробности о новом оружии.

 Военная операция США в Венесуэле

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены подразделением американского спецназа "Дельта" в рамках военной операции "Абсолютная решимость" 3 января. Их вывезли из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк, где 5 января прошло первое судебное заседание с участием свергнутого правителя.

Власти Соединенных Штатов предъявили Мадуро официальные обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. В частности, политика обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, ранее объявленную в США террористической, а также в том, что он вместе с женой, сыном и соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, которые занимаются производством и транспортировкой кокаина. Мадуро эти обвинения отрицает, называя их прикрытием для получения доступа к запасам нефти своей страны.

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

