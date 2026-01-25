Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После угроз Трампа аятолла Хаменеи переехал в бункер, иранская армия обещает стоять насмерть

Euronews 25 января, 2026 14:23

Мир 0 комментариев

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленный подземный бункер с сетью туннелей в Тегеране, говорится в сообщении, опубликованном оппозиционным сайтом Iran International после предупреждений высших чиновников службы безопасности и военных о растущей вероятности удара со стороны США.

Масуд Хаменеи, третий сын лидера, взял на себя повседневные обязанности отца и стал основным каналом связи с исполнительными органами власти режима.

Параллельно с этим Иранпопытался продемонстрировать свою военную готовность. Командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Али Джаханшахи подчеркнул, что единство вооруженных сил является "ключом к победе над врагом" в кризисных ситуациях и что они должны работать "как единый организм".

Сухопутные войска армии будут защищать иранскую территорию вместе с сухопутными войсками КСИР, сказал он, заявив о готовности пойти на "любые жертвы" и защищать Иран "до самой смерти".

Вашингтон угрожает силой, Тегеран предупреждает

Эта мобилизация совпала с возвращением сообщений о возможном ударе США по иранскому режиму, после того как на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп намекнул, что этот вариант отступает, заявив, что число убийств, связанных с подавлением протестов, идет на спад и что он не верит в существование планов по проведению крупномасштабных казней.

Однако ситуация быстро изменилась: Трамп объявил, что США направляют к Ирану "много кораблей", и выразил надежду, что ему "не придется их использовать".

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран будет рассматривать любое нападение как "тотальную войну", и это заявление Исламская Республика повторяла в последние дни.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявлял, что любой удар США по Хаменеи "равносилен тотальной войне против иранской нации".

В пятницу Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана в ответ на его подавление протестов.

Опасения по поводу "упреждающей атаки"

В Израиле "12-й канал" рассказал о растущих опасениях того, что Иран может совершить "упреждающую атаку". Он указал, что Израиль укрепляет свои системы ПВО и наступательные возможности в свете убежденности в том, что военный вариант США все еще существует, и что Вашингтон ищет наиболее подходящее время для действий.

Телеканал сообщил, что американские военные намерены в течение нескольких дней завершить масштабную военную мобилизацию в регионе, включая развертывание авианосца, боевых кораблей ВМС, эскадрилий истребителей, а также систем, предназначенных для перехвата ракет.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страны региона не хотят новой войны, которая откроет широкие двери неопределенности, предостерегая от "открытия новой большой раны" в то время, когда раны Сирии и Ирака еще не зажили. Он сообщил, что сказал Ирану, как дружественной стране, все, что нужно было сказать, и разделил видение своей страны о том, что правильно и что нужно сделать, выразив надежду, что Тегеран найдет путь к решению.

В то же время Фидан отметил, что есть признаки того, что Израиль все еще стремится совершить нападение на Иран, отметив, что Тегеран считает возможным достичь взаимопонимания с США по ядерному вопросу, но Вашингтон добавляет к нему другие досье.

