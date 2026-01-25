Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Долой бумагу: с 5 мая направления на медицинские услуги — в основном в электронном виде

© LETA 25 января, 2026 12:55

0 комментариев

Направления в бумажном виде будут допускаться лишь в чётко оговоренных исключительных случаях. Это предусмотрено проектом поправок к правилам Кабмина, подготовленным Минздравом.

Изменения связаны с целью "Стратегии цифрового здоровья до 2029 года" - существенно сократить документооборот в бумажном виде и полностью заменить бумажные направления электронными.

С третьего квартала 2026 года планируется постепенный переход к принципу "одно направление - одна запись", согласно которому по конкретному э-направлению пациента можно будет записать только в одно медучреждение. Если он захочет записаться в другое место, предыдущую запись придётся отменять.

Для этого каждому э-направлению будет присваиваться уникальный идентификатор. Это технически позволяет пациенту занимать место только в одной очереди, а не в нескольких.

Минздрав ссылается на такую актуальную проблему для отрасли, как неотменённые записи к специалистам и на обследования, а также на большой удельный вес бумажных документов. Поскольку разные системы регистрации э-записи и очередей не интегрированы с e-veselība, сейчас невозможно отследить статус записей в разных медучреждениях, и пациенты нередко записываются в несколько мест сразу, а остальные записи после получения услуги забывают отменить.

По оценке Минздрава, таких несостоявшихся визитов в стране за год набирается 15-20%.

Хотя э-направление в системе e-veselība было внедрено ещё в 2019 году, значительная часть направлений на амбулаторные и стационарные услуги, оплаченные государством, до сих пор выдаётся в бумажном формате. Например, за 2024 год в расчётной системе в талонах амбулаторных пациентов указан 7 миллионов 868 тысяч 391 случай, когда выдавлось направление, а в системе e-veselība в том же году в электронном виде их выдано всего 1 миллион 537 тысяч 142.

Так как часть медучреждений оформляет направления в локальных информационных системах и выдаёт распечатку, при этом не всегда передаёт их в e-veselība, то централизованно определить точный процент бумажных и электронных направлений не представляется возможным.

Например, в Восточную больницу в Риге примерно 40-50% направлений на амбулаторные услуги поступают в бумажном виде.

Итак, э-направление станет обязательным стандартом. Каковы же исключения, о которых сказано выше? Это, помимо прочего, направление на Государственную врачебную комиссию по экспертизе здоровью и трудоспособности, направления на отдельные обследования и направления, связанные со скринингом.

Бумажное направление на бланке № 027/u также будет допустимым, если направление не возможно выдать в электронном виде из-за технических сбоёв либо если оно выдаётся врачом во время домашнего визита.

Согласно поправкам, с 5 мая все медучреждения, которые принимают пациентов с бумажными направлениями, будут обязаны ввести всю информацию, указанную в направлении, в систему e-veselība, чтобы можно было получить уникальный идентификатор.

Учреждениям, чьи информационные системы не интегрированы с новым модулем э-направления, придётся использовать e-veselība, что может увеличить административную нагрузку в переходный период. 

Комментарии (0)

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

