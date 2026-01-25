Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

Полярный вихрь - это крупный циклон, область низкого давления, в которой циркулирует очень холодный воздух. Он находится высоко в атмосфере, примерно на высоте 25-30 км, над Арктикой, где его удерживают сильные воздушные потоки. Если эта система зимой стабильна, холодный воздух остаётся в полярных регионах. Но если циклон сдвигается или разрушается из-за внезапного потепления в стратосфере, холодный воздух может пойти на юг, в том числе и в страны Балтии.

Согласно нынешним прогнозам метеорологов, на следующей неделе в верхних слоях атмосферы над Северной Атлантикой, Гренландией и Европой может начаться процесс потепления.

Отдельные модели прогнозирования предусматривают возможность "раскола" циклона. Однако, если проанализировать все доступные сценарии, на данный момент шансы такого развития оцениваются как 5-10%. Это означает, что ситуация ещё очень неясна и существенных выводов сделать пока нельзя.

Мартин подчёркивает: даже если полярный вихрь разрушится, это автоматически не означает затяжных сильных морозов в Латвии. Чтобы возникла ситуация наподобие Beast from the East, должны совпасть несколько условий. Холодный сигнал из верхних слоёв атмосферы должен дойти до нижних слоёв, направление ветра должно поменяться, а ещё должен образоваться мощный антициклон над Скандинавией или Гренландией. Только тогда очень холодный воздух из Сибири или Арктики может прийти в Балтийский регион.

Причём даже при разрушении полярного вихря это может повлиять совсем на другие регионы Северного полушария, но не на Латвию. Иногда процессы в атмосфере бывают недостаточно сильны либо блокирующие области высокого давления образуются в других местах, так что страны Балтии это не затронет.

Специалисты подчёркивают: полярный вихрь - это хороший пример того, насколько сложную систему представляют собой погодные условия. Изменение одного явления ещё не означает конкретного результата на земле. Именно поэтому прогнозы погоды, особенно на период дольше 5 дней, могут меняться и не всегда бывают точными, поясняет Мартин.