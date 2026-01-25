Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

tv3.lv 25 января, 2026 13:32

Важно 0 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

Полярный вихрь - это крупный циклон, область низкого давления, в которой циркулирует очень холодный воздух. Он находится высоко в атмосфере, примерно на высоте 25-30 км, над Арктикой, где его удерживают сильные воздушные потоки. Если эта система зимой стабильна, холодный воздух остаётся в полярных регионах. Но если циклон сдвигается или разрушается из-за внезапного потепления в стратосфере, холодный воздух может пойти на юг, в том числе и в страны Балтии.

Согласно нынешним прогнозам метеорологов, на следующей неделе в верхних слоях атмосферы над Северной Атлантикой, Гренландией и Европой может начаться процесс потепления.

Отдельные модели прогнозирования предусматривают возможность "раскола" циклона. Однако, если проанализировать все доступные сценарии, на данный момент шансы такого развития оцениваются как 5-10%. Это означает, что ситуация ещё очень неясна и существенных выводов сделать пока нельзя.

Мартин подчёркивает: даже если полярный вихрь разрушится, это автоматически не означает затяжных сильных морозов в Латвии. Чтобы возникла ситуация наподобие Beast from the East, должны совпасть несколько условий. Холодный сигнал из верхних слоёв атмосферы должен дойти до нижних слоёв, направление ветра должно поменяться, а ещё должен образоваться мощный антициклон над Скандинавией или Гренландией. Только тогда очень холодный воздух из Сибири или Арктики может прийти в Балтийский регион.

Причём даже при разрушении полярного вихря это может повлиять совсем на другие регионы Северного полушария, но не на Латвию. Иногда процессы в атмосфере бывают недостаточно сильны либо блокирующие области высокого давления образуются в других местах, так что страны Балтии это не затронет.

Специалисты подчёркивают: полярный вихрь - это хороший пример того, насколько сложную систему представляют собой погодные условия. Изменение одного явления ещё не означает конкретного результата на земле. Именно поэтому прогнозы погоды, особенно на период дольше 5 дней, могут меняться и не всегда бывают точными, поясняет Мартин.

 

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики
Важно

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад
Важно

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают
Важно

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

Важно 15:52

Важно 0 комментариев

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

После угроз Трампа аятолла Хаменеи переехал в бункер, иранская армия обещает стоять насмерть

Мир 14:23

Мир 0 комментариев

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Трамп: США применили в Венесуэле новое тайное оружие

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Европа еще немного отказалась от российской нефти

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

