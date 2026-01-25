Как пишут, инцидент произошёл 29 августа прошлого года, рано утром, примерно в 5:25. Экипаж Госполиции прибыл на вызов по поводу семейного конфликта на перекрёстке ул. Блазмас и проспекта Аусекля. На месте происшествия работе полиции стала препятствовать сильно пьяная женщина, которая вела себя агрессивно и нецензурно выражалась. Замечания инспектора и просьбу успокоиться она проигнорировала, и конфликт продолжился. Когда инспектор принял решение женщину задержать и посадить в служебную автомашину для доставки в участок, она оказала физическое сопротивление и укусила стража закона в правое плечо.

Обвиняемая ранее не судима, работает старшим кассиром, свою вину она полностью признала, в содеянном раскаялась. Прокуратура применила к ней предписание о наказании и назначила пробационный надзор. Пострадавший сотрудник полиции компенсацию требовать не стал.