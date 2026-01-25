Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пьяная женщина в Огре укусила сотрудника полиции; что ей за это было? (2)

Редакция PRESS 25 января, 2026 13:14

Важно 2 комментариев

Восточноземгальская прокуратура назначила пробационный надзор сроком на год и два месяца женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на инспектора Госполиции в Огре и укусила его за руку, сообщает портал Jauns.lv, ссылаясь на Ogrenet.lv.

Как пишут, инцидент произошёл 29 августа прошлого года, рано утром, примерно в 5:25. Экипаж Госполиции прибыл на вызов по поводу семейного конфликта на перекрёстке ул. Блазмас и проспекта Аусекля. На месте происшествия работе полиции стала препятствовать сильно пьяная женщина, которая вела себя агрессивно и нецензурно выражалась. Замечания инспектора и просьбу успокоиться она проигнорировала, и конфликт продолжился. Когда инспектор принял решение женщину задержать и посадить в служебную автомашину для доставки в участок, она оказала физическое сопротивление и укусила стража закона в правое плечо.

Обвиняемая ранее не судима, работает старшим кассиром, свою вину она полностью признала, в содеянном раскаялась. Прокуратура применила к ней предписание о наказании и назначила пробационный надзор. Пострадавший сотрудник полиции компенсацию требовать не стал.

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут
Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут (1)

Евродепутат о гренландском вопросе: Трамп отвлекает внимание от более важных вещей
Евродепутат о гренландском вопросе: Трамп отвлекает внимание от более важных вещей

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад
Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад (2)

Важно 2 комментариев

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики (2)

Важно 2 комментариев

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают (2)

Важно 2 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

После угроз Трампа аятолла Хаменеи переехал в бункер, иранская армия обещает стоять насмерть (2)

Мир 2 комментариев

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Трамп: США применили в Венесуэле новое тайное оружие (2)

Мир 2 комментариев

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Европа еще немного отказалась от российской нефти (2)

Важно 2 комментариев

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь? (2)

Важно 2 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

