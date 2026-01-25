Европа еще немного отказалась от российской нефти

Эмбарго на продукты переработки российской нефти уже привело к падению цен на нее и заставило Кремль в очередной раз перестраивать нефтяной бизнес. И это не последний ход Евросоюза — самого богатого в мире и ближайшего к России рынка сбыта энергоносителей.

Уже через три месяца, в апреле, ЕС частично запретит покупать российский сжиженный газ, а в июне — трубопроводный по краткосрочным контрактам. А в следующем году придет конец и поставкам по долгосрочным контрактам: сжиженного газа — с 1 января, трубопроводного — с 1 ноября 2027 года.

После этого фактически единственным покупателем российской нефти и газа в Европе останется Венгрия. Нефть по трубопроводу «Дружба» через Украину получает венгерская компания MOL, которая помимо предприятий в Венгрии владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Словакии и крупнейшим НПЗ в Хорватии. А сейчас она готовится купить единственный НПЗ в Сербии у российской «Газпромнефти».

Для Венгрии и Словакии — двух главных союзников России в ЕС — Евросоюз до сих пор делал исключения, чтобы избежать их вето при введении и продлении санкций против Кремля за вторжение в Украину. Эксперты уверены, что и после 2028 года Венгрия сумеет сохранить доступ к дешевым нефтегазовым поставкам из России.

Однако остальная Европа пока что целенаправленно идет к энергетической независимости от России строго по плану, определенному после российского вторжения.

Как Турция и Индия помогали ЕС сократить доходы Кремля

Когда Запад вводил санкции против российской нефти, он не скрывал, что их цель — сократить нефтегазовые доходы Кремля, а не количество российской нефти на рынке.

Иначе было бы сложно избежать скачка цен и энергетического кризиса в развитых странах.

Поэтому «Большая семерка» промышленно развитых стран согласовала потолок заниженных цен, в рамках которого России разрешено беспрепятственно продавать нефть. Зарабатывать на разнице должны были союзники, которые покупают нефть по дешевке, делают из нее бензин, дизтопливо и авиакеросин — и поставляют их уже по рыночной цене в Европу и другие развитые страны.

Главными бенефициарами этой схемы до сих пор были Турция (член НАТО) и Индия — крупнейшая в мире демократия. Однако эмбарго ЕС, вступившее в силу на этой неделе, заставило их сократить закупки российской нефти, следует из данных отраслевых аналитических компаний.

Эксперты Vortexa подсчитали, что Индия и Турция сократили долю российских поставок в нефтяном импорте до 20% в январе с 35% в ноябре прошлого года, и особенно заметным падение было в портах вблизи НПЗ, ориентированных на европейский рынок сбыта нефтепродуктов. С российской нефти заводы переключились на ближневосточную и американскую.

По данным S&P Global, только за декабрь экспорт российского сырья в Индию сократился почти на 30%.

Куда Россия денет нефть?

При этом Россия не сократила, а увеличила экспорт нефти в декабре почти на 10%, не в последнюю очередь потому, что ее собственные нефтеперерабатывающие заводы работают с перебоями из-за постоянных атак украинских беспилотников.

Куда же Россия перенаправила эту нефть?

В прошлом году Россия ежедневно продавала за рубеж около 3,5 млн баррелей. По данным S&P, сейчас почти полмиллиона баррелей находятся на борту танкеров, в основном теневого флота, которые не имеют конечного пункта назначения.

Не исключено, что после перевалки на другие суда в море и переоформления или подделки документов эта нефть все же окажется в Индии, но уже не как российская.

Однако расходы на организацию такого теневого бизнеса вырастут, а следовательно, сократятся доходы Кремля и его способность вести захватническую войну в Европе, полагали европейцы, вводя новые ограничения.

Кто заменит Кремлю и Европе Индию и Турцию?

Россия пытается перенаправить часть морских поставок нефти в Китай, который покупает сырье не только для текущего потребления, но и активно наращивает запасы.

В декабре, когда индийские заводы стали сторониться российской нефти в преддверии европейского эмбарго на произведенные из нее нефтепродукты, Китай на четверть увеличил импорт из России, свидетельствуют данные Vortexa.

Весь год Китай покупал около 1,2 млн баррелей российской нефти в сутки, а в декабре увеличил закупки до 1,5 млн баррелей.

Частично рост объясняется сокращением импорта нефти из Венесуэлы, после того как Дональд Трамп ввел там морскую блокаду, частично — переброской российской нефти из Индии в Китай, который преимущественно сам потребляет произведенные нефтепродукты и не связан новыми европейскими ограничениями.

Европа же надеется, что ее поставщики сумеют найти альтернативу российской нефти и продолжат поставлять бензин и другие нефтепродукты в прежних количествах и по прежним ценам.

«Новый запрет обещает Европе некоторый дефицит, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако заводы в Индии и Турции перестраиваются, чтобы не потерять долю европейского рынка, и даже если за соблюдением новых правил будут строго следить, они смогут организовать альтернативные поставки нефти из США и с Ближнего Востока», — уверены аналитики Vortexa.

Если новое ужесточение нефтегазовых санкций против России обойдется без потрясений для населения и бизнеса в 27 странах ЕС, Евросоюз получит очередное доказательство того, что ему всего за четыре года российского вторжения в Украину удалось почти полностью реализовать план полного отказа от российских нефти, угля и газа и и лишить Кремль главного инструмента экономического и политического давления на Европу.