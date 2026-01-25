Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

В ближайшие дни самая низкая ожидаемая температура воздуха - до -20 градусов местами в восточных районах, на побережье температура будет на несколько градусов выше, чем на остальной территории страны.

Понедельник будет преимущественно облачным. Ночью в основном в центральных районах Латвии, а днём и во многих других местах ожидается снегопад, местами снежный покров увеличится на 2-4 см. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью в западных и центральных районах - в пределах от -10 до -15 градусов, на востоке от -15 до -20 градусов. Днём максимальная температура воздуха - от -8 до -13 градусов, на Курземском побережье - от -5 до -8 градусов.

Во вторник на большей части территории страны ожидается снегопад, толщина снежного покрова вырастет ещё на 1-4 см, местами на юге - на 5-8 см. Кое-где на юге страны возможна гололедица. Ветер - восточный и северо-восточный, от слабого до умеренного, на Курземском побережье - порывистый. Минимальная температура воздуха ночью - от -8 до -13 градусов, на севере Видземе - от -14 до -18 градусов, на Курземском побережье - от -5 до -8 градусов. Максимальная температура воздуха днём - от -7 до -11 градусов, чуть теплее в Курземе на побережье.

Среда тоже будет пасмурной, во многих местах выпадет снег. Будет дуть северный и северо-восточный ветер, от слабого до умеренного, на Курземском побережье - по-прежнему порывистый. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - в пределах от -5 до -10 градусов, в Видземе - от -9 до -12 градусов.

Во второй половине недели осадки утихнут, будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного. Несмотря на то, что прогнозы погоды переменчивы, по-прежнему сохраняется характерная для зимы отрицательная температура воздуха, а в отдельные ночи, преимущественно в восточных районах, столбик термометра упадёт до -20 градусов.