Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

© LETA 25 января, 2026 15:52

Важно 0 комментариев

LETA

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

В ближайшие дни самая низкая ожидаемая температура воздуха - до -20 градусов местами в восточных районах, на побережье температура будет на несколько градусов выше, чем на остальной территории страны.

Понедельник будет преимущественно облачным. Ночью в основном в центральных районах Латвии, а днём и во многих других местах ожидается снегопад, местами снежный покров увеличится на 2-4 см. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью в западных и центральных районах - в пределах от -10 до -15 градусов, на востоке от -15 до -20 градусов. Днём максимальная температура воздуха - от -8 до -13 градусов, на Курземском побережье - от -5 до -8 градусов.

Во вторник на большей части территории страны ожидается снегопад, толщина снежного покрова вырастет ещё на 1-4 см, местами на юге - на 5-8 см. Кое-где на юге страны возможна гололедица. Ветер - восточный и северо-восточный, от слабого до умеренного, на Курземском побережье - порывистый. Минимальная температура воздуха ночью - от -8 до -13 градусов, на севере Видземе - от -14 до -18 градусов, на Курземском побережье - от -5 до -8 градусов. Максимальная температура воздуха днём - от -7 до -11 градусов, чуть теплее в Курземе на побережье.

Среда тоже будет пасмурной, во многих местах выпадет снег. Будет дуть северный и северо-восточный ветер, от слабого до умеренного, на Курземском побережье - по-прежнему порывистый. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - в пределах от -5 до -10 градусов, в Видземе - от -9 до -12 градусов.

Во второй половине недели осадки утихнут, будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного. Несмотря на то, что прогнозы погоды переменчивы, по-прежнему сохраняется характерная для зимы отрицательная температура воздуха, а в отдельные ночи, преимущественно в восточных районах, столбик термометра упадёт до -20 градусов.

Главные новости

Евродепутат о гренландском вопросе: Трамп отвлекает внимание от более важных вещей
Важно

Евродепутат о гренландском вопросе: Трамп отвлекает внимание от более важных вещей

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут
Важно

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут (1)

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад
Важно

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Читать

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Читать

После угроз Трампа аятолла Хаменеи переехал в бункер, иранская армия обещает стоять насмерть

Мир 14:23

Мир 0 комментариев

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Читать

Трамп: США применили в Венесуэле новое тайное оружие

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Читать

Европа еще немного отказалась от российской нефти

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Читать

Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

Читать