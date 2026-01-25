Обувь за сто евро — это космос или нет? В соцсети рассуждают о деньгах и тратах

"Сижу и думаю... такое только у меня одного - заплатить за техобслуживание машины 500 евро - нормально, а купить обувь за сто евро - это космос?" - задаётся вопросом в соцсети "Тредс" Андрис.

Как выяснилось, примерно то же самое ощущают многие:

- Вчера за техобслуживание и запчасти отдала 600 €. Сегодня жаба душит 4 € отдать за сгущёнку с карамелью.

- Для меня себя порадовать - это космос, для других не жалею.

- В сердечке колет, когда надо платить от 500 евро и больше за техобслуживание, но тут как подумаю - это единственное вложение за год, так что всё равно дешевле, чем регулярно возить в сервис старенькую машину и что-то ремонтировать.

- Почему не считать в долгосрочной перспективе? Зимние сапоги стоили примерно 150, уже который сезон отлично работают, не собираюсь в ближайшие годы менять. Со временем обойдётся намного дешевле, чем каждый сезон выкладывать примерно 40 евро, потому что опять развалятся.

- Кошмарная математика, разве нет? И обувь будешь носить как минимум ещё пару сезонов, а техобслуживание машины опять будет через год!

- Смотря какая обувь. Сланцы для летнего отпуска или качественные зимние сапоги?

- Не у одного. Мы в ресторанах за месяц спускаем примерно 500 €, а на постельное бельё 60 € жалко, и так далее.

- Есть, есть такое, но если ты, скажем, возьмёшь хорошие зимние сапоги из натуральной кожи, которые прослужат минимум лет пять, со временем получится дешевле, чем покупать дешёвую обувь раз в два года. Для машины мне тоже не жалко, всё должно быть тип-топ.

- Так оно и есть! Зачем тебе хорошие туфли, если есть машина!

- Обувь вообще ещё можно купить дешевле 100 €?

- У каждого так бывает на что-нибудь. Я могу дорогой пайки накупить, а вот на шмотку для себя - слишком всё дорого.

- Ещё смешнее... Заплатить в Rimi за покупки 100 EUR.

- Обед на работе за 15 eur - мелочь, комплект носков за 5 eur - космос. Я 88-го года рождения.

- Нет, мне не жаль ни 500 за обслуживание раз в году заплатить, ни себе сумочку за 200, ни обувь купить. Но вот чего жалко - пачку чипсов за 3,99, джинсы за 50 или два раза в году шины менять за 45. Поэтому у меня два комплекта дисков.

- Зачем платить за техобслуживание, если сам можешь сделать... Только научиться надо.

- Нет, для меня и то, и другое - космос.