Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Встречая съёмочную группу, местные жители признаются, что настолько чистых и хорошо посыпанных дорожек они давно здесь не видели. И сами же иронизируют - не иначе, это специально к приезду телевизионщиков.

По мнению обитателей микрорайона, с тех пор как пост дворника ликвидирован, территорию чистят поверхностно.

"Когда был снег, даже невозможно было понять, что здесь вообще есть тротуар. Сегодня первый раз почищено. Листья тоже не убрали, теперь все они под снегом", - рассказал Гунарс.

Бывший дворник Ингрида Пентюша рассказала, что проработала здесь больше десяти лет и подтвердила - зрелище сейчас грустное.

Территорию обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), и там считают, что мобильные команды созданы, чтобы работать современнее, быстрее, дешевле и эффективнее.

"Надо признать, где-то это удалось, а где-то мы ещё в процессе. Работа дворника тяжела, в одиночку её выполнять трудно, выходит медленнее. В команде мы можем делать это, используя больше техники, которую можем обеспечить, и быстрее. Это финансово выгоднее и работникам, и клиентам, потому что при такой организации труда работа будет эффективнее", - поясняет представитель RNP Инита Кабанова.

Жильцы соседнего дома тоже недовольны, что территория не убрана. Возмущаться они начали ещё осенью, когда не были убраны листья, потом - последствия бури. В праздники до управляющего домом не дозвониться, в гололёд тротуары не посыпают, потом по снежной каше по дорожкам не пройти.

Представитель RNP подтвердила, что мобильная команда должна чистить территорию каждый день: "Снег надо чистить каждый день, если где-то нет, то обязательно надо нам сообщить. Мы организуем, чтобы такого не было. Команда приступает рано утром, начиная с шести часов, когда люди идут по делам, чтобы уже было почищено. Насчёт дорожек и посыпки - надо чистить, надо посыпать. Соль использовать нельзя. Мы очень тщательно за этим смотрим. Соль можно применять в моменты, когда обледенение очень сильное, и то только определённый процент. В основном это песок. С утра - обход и первичные быстрые работы, а если на какой-то территории надо что-то побольше сделать, они приходят ещё раз и эти большие работы выполняют".

Тем временем Михаил недоумевает: "Насколько я понял, в бригаде 5 человек, они обслуживают 48 домов. Правильно ли это, не знаю. Понятно, что они не могут нормально, как следует убрать территорию. Это будет поверхностно и в спешке".

В RNP подтвердили, что в мобильных бригадах по уборке работает по 4-6 человек - в зависимости от площади территории и величины дома: "С каждым домом работают две команды: одна - с территорией, вторая - с подъездами. Подъезды чистят раз в неделю, каждый подъезд подметают и моют. Один раз в год бывает большая уборка, когда моют окна".

Впрочем, в RNP не смогли сказать, должна ли одна бригада обслуживать 48 домов, в среднем их бывает 27 - у какой-то бригады больше, у другой меньше.

"Полчаса не совсем получается на каждый дом. Мы ещё оцениваем, есть ли общие площадки для отходов или они отдельные, потому что первая половина дня проводится в сборе бытовых отходов, а вторую мы посвящаем выполнению плановых работ", - пояснил руководитель отдела уборки территории RNP Иво Аузанс.

RNP просит рижан сообщать о проблемах по бесплатному справочному телефону 8900 или через мобильное приложение.

Как оказалось, дом может и дворника вернуть: с этой просьбой нужно обратиться к управляющему домом.

"Это общее голосовние, мы как управляющая компания всё это организуем, насчёт этого не нужно волноваться, надо поставить в известность о своём желании - созвониться с управляющим своим домом или написать на электронную почту. Мы поможем организовать, потому что это решение надо принимать общим голосованием, и индивидуальная услуга дворника может обойтись дому дороже", - рассказала представитель RNP.