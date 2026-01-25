Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мой сосед гонит самогон? Рижанка опасается, как бы дом не взорвался

25 января, 2026

0 комментариев

После трагедии на ул. Баускас многие стали опасаться, как бы их соседи не натворили каких бед. Опасения вполне понятны: народ в многоквартирных домах часто живёт довольно пёстрый. 

Вот и рижанка, которая пишет на платформе "Х" под псевдонимом Baltā meitene, подозревает своего соседа в чём-то не очень хорошем, предполагая, что он дома гонит самогон, из-за чего может произойти взрыв:

"Слушайте, специалисты по самогону. В моём доме уже давненько по ночам долго течёт вода, а когда я связалась с RNP, то сотрудник мне сказал, что с их стороны никакое обслуживание системы по ночам не проводится, но, судя по описанию, скорее всего кто-то из соседей гонит самогон, потому что в процессе необходимо охлаждение, поэтому надо долго сливать воду. 

Вчера ночью ещё вроде был шум, как будто что-то тяжёлое упало. Дочь говорит, что у неё в комнате ночью лампа дёргается и не даёт спать, потому что наверху шумят. Это в самом деле может быть самогоноварение? По утрам в подъезде окно открыто, хотя на дворе больше минус десяти. Боязно, что какой-нибудь самоделкин может дом взорвать".

В комментариях высказывают самые разные версии происходящего - от страшных до смешных, но ни одна не объясняет полностью всех причин.

- Был тут один умник, который хотел с помощью дрона кормить этих морских орлов, или кто там у всех на глазах загибался в той прямой трансляции. Может, надо его нанять, пусть влетит в это открытое окно и позырит, что происходит?

- У наших соседей похожий шум был из-за унитаза, у которого сломался поплавок в бачке или что-то там, и вода всё время текла.

- Есть кошки, которые умеют открывать кран. Вопреки общепринятому мнению, что кошки воду не любят, многим нравится играть с проточной водой. Конечно, кран они не закрывают. Кошки по ночам имеют обыкновение бегать по дому, играть со своими игрушками. Может, сосед кота завёл?

- В чём проблема - пойти и посмотреть?

- Надо быть изрядным идиотом, чтобы охлаждать сильным потоком. Достаточно очень маленького, который вообще не слышно.

- Не думаю, что самогон гонят. Мне кажется, что вода и канализация в многоквартирном доме слишком дорогие, разве что и воду тоже воруют. Но если гонят, то пусть гонят, там взрываться особо нечему. И ещё, если гонят самогон, то должен чувствоваться запах всё время, пока брага бродит.

- Если регулярно гонят самогон, должны быть или клиенты, или хозяин регулярно должен быть пьяным, или друзья гостить. Ещё есть вариант - охлаждают пивное сусло.

- Это возможно [взрыв]. Может лопнуть дистиллятор, и спиртовые пары отлично горят, если повезёт, то со взрывом.

- Если гнать самогон, дом взорвать невозможно.

- Зато сжечь - запросто.

- Промышленность ведь надо поддерживать!

- Что значит - долго течёт вода? Может, моется много?

- Чистоплотный человек. Может, грязный очень.

- Может, кто-то сатану вызывает, почему сразу самогон-то?

- Запах самогона не утаишь.

- Может, сосед затеял бизнес с натуральной питьевой водой. В бутылки разливает?

- Может, у него большой аквариум, который фильтрует воду?

- Отправь анонимное сообщение в полицию. Может, пусть в свободный момент зайдут и глянут? Я обычно думаю, что объяснения - самые простые. Если он гонит этот самогон в больших объёмах, то было бы видно, как покупатели приходят и уходят, или он хотя бы сам должен быть похож на алкаша. Если такого нет, то нелогично.

- Пусть гонит! Для собственного потребления законом не запрещено. И к тому же улучшает статистику на фоне других стран ЕС, потому что алкоголь собственного изготовления не входит в общее количество выпитого в стране. И у него система охлаждения неэффективная, потому что расход воды большой. Разъясни ему, что технику надо улучшить.

- Самогон не пью, но пусть уж гонит, тебе что, жалко?

 

