Пришла лечиться от депрессии, а доктор грязно домогался: рижанка в шоке

Число людей, которые выдают себя за специалистов и предлагают лечение, не имея на это права, растет, рассказывает психиатр и внештатный советник министра здравоохранения Лиене Силе. Причем часто неквалифицированные специалисты нацеливаются на особенно уязвимых людей — тех, кто в отчаянии цепляется за последнюю надежду.

Незадолго до Рождества в программу De facto обратилась женщина, побывавшая на приеме у самопровозглашенного специалиста. После этого визита полиция возбудила уголовное дело о сексуальном насилии, а Инспекция здравоохранения начала проверку по поводу возможного незаконного ведения врачебной практики.

Лелде (имя изменено) проходит через развод. Она посещала психотерапевта, затем принимала назначенные психиатром антидепрессанты, но все это, по ее мнению, не помогало. По крайней мере, недостаточно быстро. В поисках других решений она нашла сайт ietekme.lv. На этом сайте человек по имени Андрис Медианс, ранее известный под фамилией Кнапшис, предлагает лечение различных зависимостей гипнозом.

Лелде записалась к нему на прием. На сайте указано, что для преодоления зависимости необходимы два визита общей стоимостью 265 евро.

Первый визит Лелде к Медиансу состоялся незадолго до Рождества. «Он вызывал очень большое доверие, чувство открытости к нему...он вызывал такое большое доверие, будто я пришла действительно в правильное место», — вспоминает Лелде разговор во время визита.

По словам Лелде, когда консультация подходила к концу, Медианс начал делать комплименты по поводу ее внешности. В конце разговора он предложил Лелде помассировать напряженные места на спине. Ей показалось — специалист знает, как помочь. Прежде чем лечь на кушетку, она полностью обнажила верхнюю часть тела, но нужно было раздеться совсем. Женщина рассказывает, что лежала на кушетке голой, только в носках. Она говорит, что во время массажа мужчина уделял особое внимание ее бедрам и ягодицам.

«Ну, и потом со всем этим волнением у меня вообще все мысли просто исчезли. Я просто начала чувствовать, что он начинает прикасаться. Массируя, он начинает прикасаться к моим половым губам уже понемногу, то есть, ну, уже касался вообще уже половых органов», — вспоминает Лелде.

Женщина оцепенела. И это закономерно в подобных ситуациях, следует из слов доцента кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Артурса Утинанса. А именно — мозг человека работает как компьютер. Мысли, эмоции, мотивы — это разные алгоритмы. Если человек впервые попадает в сложную ситуацию, у него еще нет «алгоритма», который подсказывает, как действовать.

«Если такого алгоритма нет, как действовать в этой ситуации, тогда человек теряется и пытается понять — продолжать доверять, например, или бежать прочь, или звать на помощь. Мысли могут метаться в голове, эти программы противоречивы», — объясняет Утинанс.

В тот же вечер после визита Лелде написала заявление в полицию. Полиция возбудила уголовное дело по статье 160 Уголовного закона — о сексуальном насилии. Следует добавить, что визит Лелде проходил в кабинете без свидетелей, поэтому независимо проверить это невозможно — обстоятельства будет выяснять полиция, используя специальные методы расследования.

Сам Медианс на личное интервью не согласился. Его также не удалось застать в кабинете в Старой Риге. Однако в телефонном разговоре он отрицает и то, что когда-либо без согласия прикасался к какой-либо женщине, и то, что в его услуги входит массаж. Он также указывает, что не менял фамилию.

...В начале этого года Инспекция здравоохранения начала проверку в связи с Медиансом по поводу возможного незаконного ведения врачебной деятельности. Она все еще продолжается. Если учреждение придет к выводу, что он занимается незаконным лечением, оно обяжет Медианса прекратить деятельность.

В прошлом году было десять случаев, когда Инспекция здравоохранения приостановила оказание медицинских услуг. Почти все случаи были связаны с оказанием услуг в незарегистрированном медицинском учреждении.