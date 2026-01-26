Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пришла лечиться от депрессии, а доктор грязно домогался: рижанка в шоке

© Lsm.lv 26 января, 2026 10:10

Новости Латвии 0 комментариев

Женщина обратилась за помощью к человеку, который рекламирует себя как специалиста по лечению зависимостей гипнозом. Визит закончился заявлением в полицию о сексуальном насилии. Выяснилось, что «специалист» не имеет медицинского образования и не числится в реестре медицинских работников. Инспекция здравоохранения начала проверку по факту возможного незаконного ведения врачебной практики, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на De facto Латвийского телевидения.

Число людей, которые выдают себя за специалистов и предлагают лечение, не имея на это права, растет, рассказывает психиатр и внештатный советник министра здравоохранения Лиене Силе. Причем часто неквалифицированные специалисты нацеливаются на особенно уязвимых людей — тех, кто в отчаянии цепляется за последнюю надежду.

Незадолго до Рождества в программу De facto обратилась женщина, побывавшая на приеме у самопровозглашенного специалиста. После этого визита полиция возбудила уголовное дело о сексуальном насилии, а Инспекция здравоохранения начала проверку по поводу возможного незаконного ведения врачебной практики.

Лелде (имя изменено) проходит через развод. Она посещала психотерапевта, затем принимала назначенные психиатром антидепрессанты, но все это, по ее мнению, не помогало. По крайней мере, недостаточно быстро. В поисках других решений она нашла сайт ietekme.lv. На этом сайте человек по имени Андрис Медианс, ранее известный под фамилией Кнапшис, предлагает лечение различных зависимостей гипнозом.

Лелде записалась к нему на прием. На сайте указано, что для преодоления зависимости необходимы два визита общей стоимостью 265 евро. 

Первый визит Лелде к Медиансу состоялся незадолго до Рождества. «Он вызывал очень большое доверие, чувство открытости к нему...он вызывал такое большое доверие, будто я пришла действительно в правильное место», — вспоминает Лелде разговор во время визита.

По словам Лелде, когда консультация подходила к концу, Медианс начал делать комплименты по поводу ее внешности. В конце разговора он предложил Лелде помассировать напряженные места на спине. Ей показалось — специалист знает, как помочь. Прежде чем лечь на кушетку, она полностью обнажила верхнюю часть тела, но нужно было раздеться совсем. Женщина рассказывает, что лежала на кушетке голой, только в носках. Она говорит, что во время массажа мужчина уделял особое внимание ее бедрам и ягодицам.

«Ну, и потом со всем этим волнением у меня вообще все мысли просто исчезли. Я просто начала чувствовать, что он начинает прикасаться. Массируя, он начинает прикасаться к моим половым губам уже понемногу, то есть, ну, уже касался вообще уже половых органов», — вспоминает Лелде.

Женщина оцепенела. И это закономерно в подобных ситуациях, следует из слов доцента кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Артурса Утинанса. А именно — мозг человека работает как компьютер. Мысли, эмоции, мотивы — это разные алгоритмы. Если человек впервые попадает в сложную ситуацию, у него еще нет «алгоритма», который подсказывает, как действовать.

«Если такого алгоритма нет, как действовать в этой ситуации, тогда человек теряется и пытается понять — продолжать доверять, например, или бежать прочь, или звать на помощь. Мысли могут метаться в голове, эти программы противоречивы», — объясняет Утинанс.

В тот же вечер после визита Лелде написала заявление в полицию. Полиция возбудила уголовное дело по статье 160 Уголовного закона — о сексуальном насилии. Следует добавить, что визит Лелде проходил в кабинете без свидетелей, поэтому независимо проверить это невозможно — обстоятельства будет выяснять полиция, используя специальные методы расследования.

Сам Медианс на личное интервью не согласился. Его также не удалось застать в кабинете в Старой Риге. Однако в телефонном разговоре он отрицает и то, что когда-либо без согласия прикасался к какой-либо женщине, и то, что в его услуги входит массаж. Он также указывает, что не менял фамилию.

...В начале этого года Инспекция здравоохранения начала проверку в связи с Медиансом по поводу возможного незаконного ведения врачебной деятельности. Она все еще продолжается. Если учреждение придет к выводу, что он занимается незаконным лечением, оно обяжет Медианса прекратить деятельность.

В прошлом году было десять случаев, когда Инспекция здравоохранения приостановила оказание медицинских услуг. Почти все случаи были связаны с оказанием услуг в незарегистрированном медицинском учреждении.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

