Россия не оставит Латвию в покое: чего опасаться — отчет спецслужб

БЗС подчеркивает, что цель России - ослабить Запад на государственном и международном уровнях. В последние годы восприятие Запада как экзистенциальной угрозы российскому режиму усилилось, и Россия считает себя вовлеченной в прямое противостояние с Западом - и в Украине, и глобально, и идеологически. В связи с этим риски безопасности в Европе растут.

Спецслужба отмечает, что Россия продолжает адаптировать и развивать гибридные инструменты, в том числе все более активно использует юридические механизмы на международной арене, чтобы дискредитировать Латвию и в долгосрочной перспективе добиться международного давления на ее политику в отношении России.

Особое внимание Россия уделяет Организации Объединенных Наций, например, на протяжении последних полутора лет МИД России периодически сообщает, что собирается подать в Международный суд ООН иск против стран Балтии, в том числе Латвии, а также ряд других стран в за нарушения прав русскоязычного населения. Целью судебного преследования будет международная дискредитация Латвии с целью добиться, чтобы Латвия изменила свою политику действий в отношении России и русскоязычного населения, рассуждает БЗС.

По оценке БЗС, Россия и в дальнейшем будет представлять военную угрозу соседним странам и НАТО, а милитаризация ее экономики продолжится и после завершения или заморозки войны в Украине. Бюро подчеркивает, что восприятие Россией Латвии становится похожим на то, каким оно было в отношении Украины до начала войны.

Директор БЗС Эгил Звиедрис считает, что угроза возросла, хотя назвать конкретные сроки нападения сейчас воздерживается. "Угрозы России западу останутся высокими, поэтому необходимо целенаправленно работать над их уменьшением, а также быть готовыми к возможным попыткам повлиять на предстоящие в Латвии выборы Сейма", - отметил Звиедрис.

В 2025 году Россия продолжила реализацию масштабных мер влияния против Запада с целью ослабить поддержку Украины, одновременно готовясь к возможному противостоянию с НАТО. В рамках этих усилий Москва использует саботаж, информационные кампании и кибератаки. Российские хакеры продемонстрировали готовность атаковать индустриальные системы управления в Латвии и других западных странах, создавая угрозы критической инфраструктуре и стремясь повлиять на оказание услуг, шокировать общество и отомстить за поддержку Украины.

Имеющаяся в распоряжении БЗС информация свидетельствует о готовности России продолжать войну и в 2026 году. Боевые действия остаются интенсивными, и ни одной из сторон не удается добиться решающего превосходства. Несмотря на ресурсный перевес России, потенциал Украины остается достаточным, чтобы не допустить стратегического прорыва. Тактика все в большей степени ориентирована на изматывание противника, и в ближайшие шесть месяцев стратегические изменения на фронте маловероятны. Не исключено, что Россия будет стремиться к достижению своих целей также через мирные переговоры и международное давление.

По оценке БЗС, экономика Беларуси становится все более подчиненной российским военным потребностям, и в случае потенциального конфликта гражданский сектор белорусской экономики будет полностью обслуживать военные интересы России.

Спецслужба отмечает, что Китай также расширяет политическое и экономическое влияние на Западе, используя инвестиции, инструменты "мягкой силы" и академическое сотрудничество для доступа к конфиденциальной информации и технологиям. БЗС призывает студентов и исследователей критически оценивать предложения о сотрудничестве.

Звиедрис также призывает все латвийское общество быть бдительным в условиях информационного воздействия, не поддаваться на провокации и осознавать, что безопасность государства является общей ответственностью.

Годовой отчет БЗС охватывает вопросы контрразведки, кибербезопасности, разведки и защиты классифицированной информации, а также внутриполитические и внешнеполитические тенденции в России и третьих странах. Классифицированная часть отчета БЗС будет рассмотрена в Кабинете министров и комиссии Сейма по национальной безопасности с одновременным утверждением направления деятельности БЗС на 2026 год.

