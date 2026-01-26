Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

На языке экономистов это можно охарактеризовать как финансовый и геополитический дисбаланс, когда необходимость немедленного выживания начинает противоречить условиям долгосрочной стабильности континента. Как бы то ни было, поддержка Украины и так была как кость в горле, а тут еще и внезапная проблема с безопасностью Гренландии.

После угроз администрации США захватить Гренландию силой или экономическим давлением в Давосе было достигнуто хрупкое снижение напряженности. Согласно новому плану, чтобы предотвратить возможное вторжение России или Китая, Гренландия будет интегрирована в противоракетный щит «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов США.

Однако политическая цена этого плана также очень высока. Дания, которую полностью поддерживает ЕС, провела четкую границу: сотрудничество в области безопасности открыто для переговоров, но суверенитет не подлежит обсуждению. Чтобы отстоять эту линию, Европа со своей стороны также вынуждена участвовать в быстрой милитаризации Арктики.

С геополитической точки зрения все это действительно выглядит великолепно. Но вернемся к мудрым советам грузин. С ними «большая картина» Европы начинает выглядеть такой себе, как что-то из фантазийных сюжетов Сальвадора Дали. Даже если взять только два обязательства – поддержку Украины с помощью кредитов на 90 миллиардов евро и одновременное укрепление Арктики в военном плане, не говоря уже о поддержании собственной ослабленной обороны – финансовые затраты в целом огромны. Чтобы справиться с этим, европейские лидеры прибегли к стратегии «фискального побега» (Fiscal Escape). То есть пятнадцати государствам-членам разрешено немного «погрешить» — превысить лимиты бюджетного дефицита, укрыв военные расходы от мер экономии, которые затрагивают другие секторы.

Чтобы избежать предсказуемого недовольства налогоплательщиков, Европа после горячих дискуссий наконец решилась на «более креативные» схемы финансирования — пакет помощи Украине все больше финансируется за счет доходов от замороженных активов России. В свою очередь, новый инструмент «Европейского фонда действий по безопасности» (SAFE) на сумму 150 миллиардов евро позволяет странам заимствовать средства на рынках капитала для целей защиты, обходясь без немедленного повышения налогов. На первый взгляд, дилемма «пушки против масла» вроде бы решена, но на самом деле, будем честны, она только отложена во времени. Итак, бомба с часовым механизмом. Взорвется ли она и когда?

Здесь мы подходим к вопросу о низких доходах. Наибольший риск для этой стратегии, которую скорее хочется назвать махинацией, заключается в фундаментальной экономической слабости Европы. При росте всего на 0,9% или около того, огромное перенаправление капитала в оборонную сферу «вытесняет» частные инвестиции, необходимые для объявленного ЕС перехода к «зеленой» и «цифровой» экономике. Европа уже давно оказалась в ловушке конкурентоспособности: чтобы сохранить хотя бы минимальные претензии на статус глобального игрока, ей теперь приходится тратить миллиарды на оборону, но эти расходы исчерпывают инновации, необходимые для сохранения преимуществ европейской промышленности (там, где они еще есть) по сравнению с США и Китаем.

Нынешний рост военных расходов действует как тяжелый налог на и без того ослабленную систему. Кроме того, оборона Европы по-прежнему фрагментирована, большая часть этих расходов дублируется, что значительно снижает эффективность промышленности. Поскольку отношение долга к ВВП растет и в ряде стран уже превышает 100%, затраты на заимствования также растут. Инвесторы все больше опасаются, что «старый» континент закладывает свое будущее, чтобы оплатить свою нынешнюю безопасность.

Как я уже упоминал, фискальные исключения и «бесплатные» доходы от российских активов являются временными мерами. Вскоре столкновение социальных расходов — здравоохранения и пенсий стареющего населения — с постоянно растущими военными бюджетами станет неизбежным.

Европа исторически успешно защищала свою территорию и принципы в краткосрочной перспективе, но в последнее время она делала это, накапливая огромный стратегический долг. Если континент не сможет решить свои проблемы с эффективностью и вернуться к стабильному росту, «золотой купол» над Гренландией и помощь Украине в конечном итоге могут обойтись Европе тяжелым падением уровня жизни, что рано или поздно приведет к внутреннему социальному кризису — в Латвии его признаки уже достаточно явно заметны.

Все это звучит довольно безнадежно. И так и будет, если все будет продолжаться как до сих пор. Можно ли что-то сделать? Конечно, можно.

Прежде всего, необходимо понять и открыто признать, что эпоха самоуспокоенности Европы, и тем более Латвии, закончилась, и на смену ей пришел суровый образ жизни, полный дилемм «пушки или масла», с реальностью «осажденной крепости». Континент больше не только финансирует войну в Украине; он столкнулся с геополитическим кризисом идентичности, который полностью раскрыл шум вокруг Гренландии. Чтобы выжить в этот момент, не сломавшись под тяжестью политической депрессии и долгов, Европа должна совершить радикальный поворот. К сожалению, похоже, что это будет не столько выбор, сколько вынужденная эволюционная селекция.

Немедленное спасение, скорее всего, следует искать в безжалостном повышении эффективности, в первую очередь в военной сфере. На протяжении десятилетий европейская оборонная политика остается пестрой мозаикой из 27 различных национальных интересов, что привело к появлению своего рода «налога на суверенитет» — миллиардов, выброшенных на ветер. Сейчас, в свете кризиса в Гренландии, эта раздробленность стала прямой угрозой безопасности. В качестве нового лозунга следует принять: «тратить вместе или полностью и окончательно провалиться каждый по отдельности». Консолидируя закупки через уже созданную программу европейской оборонной промышленности, ЕС наконец-то должен начать вести себя как единый клиент. Выдача производственных разрешений военным заводам должна быть ускорена без компромиссов — здесь не нужно стесняться «давить на газ». Без привлечения частного капитала здесь вряд ли что-то получится, но для чего же существует Европейский инвестиционный банк, который своим участием может снизить риски? Это позволило бы с помощью реального капитала более стабильно финансировать не только саму Европу, но и «золотой купол» безопасности Арктики.

Это то, что нужно и что можно сделать относительно быстро. Однако настоящие реформы гораздо глубже: создание Европейского оборонного союза. Шок Гренландии — когда администрация США открыто и агрессивно начала угрожать союзникам по НАТО — раскрыл пугающую правду: статья 5 НАТО на самом деле сильна ровно настолько, насколько сильна политическая воля Вашингтона. По крайней мере, пока.

Однако вся эта военная машина может оказаться построенной на песке, если экономика останется в состоянии стагнации. Возрождение могущества Европы — это не только строительство новых танков, это революция в производительности. При росте, колеблющемся около нуля, континент будет продолжать безнадежно бороться со своей демографией. Европа должна не только на бумаге реформировать рынок труда, сократить бюрократию, которая душит ее инновации и технологический сектор. Наконец, необходимо создать единый рынок капитала, в том числе единую европейскую фондовую биржу, которая позволила бы начать по-настоящему работать с накоплениями своих граждан, а европейским корпорациям — мобилизовать капитал и стать конкурентоспособными глобальными игроками (глобализация никуда не исчезнет, она просто перераспределится).

В конце концов, речь идет о стратегическом росте. Европа должна понять, что суверенитет, престиж и глобальный авторитет не являются дарами Бога; это способности, основанные на высокой промышленной эффективности и военной самодостаточности. Только если Европа сможет успешно интегрировать свою оборону и активизировать экономику, она станет третьей мировой державой. Если она не сможет преодолеть свои внутренние барьеры, то рискует превратиться в музей прошлого благосостояния, защищенный прозрачным противоракетным щитом, который она больше не может себе позволить содержать".