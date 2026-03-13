Ваш Wi-Fi могут использовать преступники! Новый вирус уже захватил 14 тысяч устройств по всему миру

Редакция PRESS 13 марта, 2026 09:58

Всюду жизнь 0 комментариев

Киберпреступники запустили новый инструмент для атак в интернете — и он уже захватил более 14 000 устройств по всему миру. Эксперты предупреждают: многие владельцы техники даже не подозревают, что их оборудование работает на злоумышленников.

Речь идёт о вредоносной сети, получившей название KadNap. По данным специалистов по кибербезопасности из компании Lumen, вирус заражает прежде всего роутеры Asus, превращая их в часть огромной сети для проведения кибератак.

Такая сеть называется ботнетом. Она создаётся, когда преступники получают доступ к подключённым к интернету устройствам — от домашних роутеров до «умной» техники. После заражения устройства тайно объединяются и используются для атак на сайты и онлайн-сервисы.

Чаще всего такие сети применяются для DDoS-атак — когда на сайт одновременно отправляется огромное количество запросов. Сервер не выдерживает нагрузки и просто перестаёт работать.

По словам исследователей, KadNap особенно опасен из-за своей структуры. Он работает по децентрализованной системе peer-to-peer, поэтому у него нет центрального сервера, который можно быстро отключить. Это делает сеть крайне устойчивой к попыткам её остановить.

Жертвы вируса уже обнаружены в разных странах. Больше всего заражённых устройств зафиксировано в США, но случаи также выявлены в Великобритании, Австралии, Бразилии, России и других странах Европы.

При этом обычный пользователь может даже не заметить проблему. Единственный возможный признак — интернет иногда работает медленнее, чем обычно.

Исследователи предупреждают, что злоумышленники всё активнее используют уязвимости устройств «интернета вещей», число которых постоянно растёт. Именно такие устройства всё чаще становятся скрытым инструментом для кибератак.

Эксперты отмечают, что заражённые устройства могут использоваться для разных видов преступной активности — от массовых атак до точечных взломов. И каждый такой подключённый к сети прибор становится частью большой и очень устойчивой инфраструктуры киберпреступников.
 
 
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

