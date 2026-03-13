Ваш Wi-Fi могут использовать преступники! Новый вирус уже захватил 14 тысяч устройств по всему миру

Речь идёт о вредоносной сети, получившей название KadNap. По данным специалистов по кибербезопасности из компании Lumen, вирус заражает прежде всего роутеры Asus, превращая их в часть огромной сети для проведения кибератак.

Такая сеть называется ботнетом. Она создаётся, когда преступники получают доступ к подключённым к интернету устройствам — от домашних роутеров до «умной» техники. После заражения устройства тайно объединяются и используются для атак на сайты и онлайн-сервисы.

Чаще всего такие сети применяются для DDoS-атак — когда на сайт одновременно отправляется огромное количество запросов. Сервер не выдерживает нагрузки и просто перестаёт работать.

По словам исследователей, KadNap особенно опасен из-за своей структуры. Он работает по децентрализованной системе peer-to-peer, поэтому у него нет центрального сервера, который можно быстро отключить. Это делает сеть крайне устойчивой к попыткам её остановить.

Жертвы вируса уже обнаружены в разных странах. Больше всего заражённых устройств зафиксировано в США, но случаи также выявлены в Великобритании, Австралии, Бразилии, России и других странах Европы.

При этом обычный пользователь может даже не заметить проблему. Единственный возможный признак — интернет иногда работает медленнее, чем обычно.

Исследователи предупреждают, что злоумышленники всё активнее используют уязвимости устройств «интернета вещей», число которых постоянно растёт. Именно такие устройства всё чаще становятся скрытым инструментом для кибератак.

Эксперты отмечают, что заражённые устройства могут использоваться для разных видов преступной активности — от массовых атак до точечных взломов. И каждый такой подключённый к сети прибор становится частью большой и очень устойчивой инфраструктуры киберпреступников.





