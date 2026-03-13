Похоже, у нас нет отношений с Америкой: Лиепниекс

Если сравнивать с нашими соседями, и было бы правильно сравнивать с Литвой и Эстонией, мы не видим у них больших успехов во внешней политике. Ситуация неблагоприятна, потому что мы не сидим за одним столом, хотя у нас есть общий план эвакуации со скандинавами. Но нас нет в новом плане безопасности, возглавляемом Францией, в планах ядерного сдерживания, и, похоже, у нас нет отношений с Америкой, — заключил Лиепниекс.

Лиепниекс считает, что это происходит потому, что мы живем во времена, когда старый мировой порядок рухнул, а новый еще не сформирован. «Повестку дня задает господин Трамп, как он проснулся утром и что у него в планах, что он будет делать сегодня. А господин Трамп не особенно предсказуем и является сложным партнером не только для нас. Ну и в этом мире без правил, без какого-то четкого понимания и порядка, конечно, мы мало что можем сделать, даже если захотим», — сказал Лиепниекс.