В Швеции столкнулись два парома: подробности

Судно компании TT-Line вышло из строя из-за технической неисправности и врезалось в паром компании Stena Line у ​​причала, на борту которого находилось около 130 пассажиров.

Все примерно 130 пассажиров и транспортных средств были эвакуированы с судна.

Несмотря на повреждения корпуса, судно сможет выйти в море уже в субботу.

«В настоящее время проводится расследование точных обстоятельств и причин аварии. Никто не пострадал, и окружающей среде не был нанесен ущерб. Компания TT-Line сотрудничает с соответствующими органами и представителями порта», — говорится в сообщении TT-Line.

