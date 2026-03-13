Кто стрелял в женщину в рижском лесу? Пострадавшая неделю ходила с пулей у позвоночника

Редакция PRESS 13 марта, 2026 08:20

Мирная прогулка по лесу Ритабулли в Риге закончилась для женщины тяжелым ранением, операцией и длительным восстановлением. Как сообщает Latvijas Radio, в начале марта неизвестный выстрелил ей в спину во время прогулки по деревянной тропе у моря.

Инцидент произошёл 4 марта около 14.20. Женщина гуляла по лесу вместе с подругой. В какой-то момент она внезапно почувствовала резкую боль в спине и закричала.

«Я просто осела. Сказала: “В меня выстрелили, выстрелили!” Подруга подняла куртку, а там дырка», — вспоминает пострадавшая. Подруга посадила её на скамейку и побежала искать возможного стрелка, но вокруг было пусто. По словам женщины, обычно в этом месте гуляют люди, однако в тот день никого рядом не оказалось.

Женщины смогли добраться до ближайших домов, где вызвали скорую помощь. Однако из-за шокового состояния пострадавшая сначала отказалась ехать в больницу. На место приехала и полиция, которая зафиксировала происшествие.

На следующий день женщине стало хуже, и её доставили в больницу Страдыня, где обследование показало — рядом с позвоночником находится инородное тело.

«Я ходила, и всё время давило на нервы, на бедро и на ногу. Её вообще невозможно было поднять», — рассказала женщина. По её словам, в больнице заявили, что необходимого специалиста нет, и отправили её лечиться домой под наблюдение семейного врача. Медик, увидев результаты обследования, заподозрила серьёзную опасность: инородный предмет находился слишком близко к позвоночнику.

Лишь спустя неделю женщину госпитализировали в стационар Рижской Восточной клинической университетской больницы, где провели операцию.

«Спасибо доктору Мауриньшу и его помощнику — они успешно прооперировали и извлекли инородное тело длиной два сантиметра и три миллиметра», — сказала пациентка.
Полиция начала уголовный процесс. По данным правоохранителей, женщине могли причинить телесные повреждения из пневматического оружия, однако точный тип оружия пока не установлен. Дело расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия.

Следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть травм, а также экспертизу извлечённой пули. Полиция просит откликнуться возможных свидетелей.

Сама пострадавшая сомневается, что стреляли из пневматического оружия. По её мнению, это могла быть настоящая пуля, выпущенная с большого расстояния.

Врачи предупреждают: впереди у женщины длительный период восстановления, поэтому ей рекомендовано временно отказаться даже от обычных садовых работ.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

