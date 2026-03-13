Кто стрелял в женщину в рижском лесу? Пострадавшая неделю ходила с пулей у позвоночника

Инцидент произошёл 4 марта около 14.20. Женщина гуляла по лесу вместе с подругой. В какой-то момент она внезапно почувствовала резкую боль в спине и закричала.

«Я просто осела. Сказала: “В меня выстрелили, выстрелили!” Подруга подняла куртку, а там дырка», — вспоминает пострадавшая. Подруга посадила её на скамейку и побежала искать возможного стрелка, но вокруг было пусто. По словам женщины, обычно в этом месте гуляют люди, однако в тот день никого рядом не оказалось.

Женщины смогли добраться до ближайших домов, где вызвали скорую помощь. Однако из-за шокового состояния пострадавшая сначала отказалась ехать в больницу. На место приехала и полиция, которая зафиксировала происшествие.

На следующий день женщине стало хуже, и её доставили в больницу Страдыня, где обследование показало — рядом с позвоночником находится инородное тело.

«Я ходила, и всё время давило на нервы, на бедро и на ногу. Её вообще невозможно было поднять», — рассказала женщина. По её словам, в больнице заявили, что необходимого специалиста нет, и отправили её лечиться домой под наблюдение семейного врача. Медик, увидев результаты обследования, заподозрила серьёзную опасность: инородный предмет находился слишком близко к позвоночнику.

Лишь спустя неделю женщину госпитализировали в стационар Рижской Восточной клинической университетской больницы, где провели операцию.

«Спасибо доктору Мауриньшу и его помощнику — они успешно прооперировали и извлекли инородное тело длиной два сантиметра и три миллиметра», — сказала пациентка.

Полиция начала уголовный процесс. По данным правоохранителей, женщине могли причинить телесные повреждения из пневматического оружия, однако точный тип оружия пока не установлен. Дело расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия.

Следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть травм, а также экспертизу извлечённой пули. Полиция просит откликнуться возможных свидетелей.

Сама пострадавшая сомневается, что стреляли из пневматического оружия. По её мнению, это могла быть настоящая пуля, выпущенная с большого расстояния.

Врачи предупреждают: впереди у женщины длительный период восстановления, поэтому ей рекомендовано временно отказаться даже от обычных садовых работ.