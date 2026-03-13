Чем теперь помогают безработному: что нового?

«Вести» 13 марта, 2026 08:57

Выбор редакции 0 комментариев

Если человек остался без работы по разным причинам, он может получать пособие по безработице. При условии, что он официально зарегистрировался как безработный. Также закон предусматривает случаи, когда работник оставил прежнюю работу добровольно...В новой подборке полезной информации  разъясняем порядок получения статуса безработного и пособия по безработице.

Помогут в NVA

Остался без работы? Зарегистрируйся!

Если кто-то остался без работы – по стечению обстоятельств, по инициативе работодателя, по собственному желанию - и пока не знает, где можно устроиться на новое место, следует обратиться в любой филиал Государственного агентства занятости (NVA) - независимо от декларированного места жительства.

Чтобы не терять время и быстрее получить пособие по безработице, если оно понадобится, оставшемуся без работы жителю на следующий же день после прекращения трудовых отношений рекомендуется зарегистрироваться в качестве безработного или ищущего работу.

V Для чего нужно регистрироваться и получить статус безработного?

Статус безработного позволяет просить пособие по безработице и получить помощь в поисках работы и освоении новой профессии или повышении квалификации в NVA. Он присуждается жителям начиная с 15 лет и до наступления пенсионного возраста. При условии, что оставшийся без работы житель:

- не работает (не заключен трудовой договор) или не считается самозанятым лицом;

- ищет работу;

- не учится очно (в школе, вузе, колледже);

- не осуществляет коммерческую деятельность;

- не находится в местах заключения;

- не находится в государственном центре длительного социального ухода (пансионате).

* Для самозанятых лиц статус безработного присуждается с того месяца, когда лицо уже не самозанято и прекращается выплата взносов социального страхования работодателем.

* Жители с инвалидностью также могут получить статус безработного, за исключением случаев, когда Врачебной комиссией экспертизы здоровья и трудоспособности признана его 100-процентная инвалидность.

Статус безработного позволяет рассчитывать на пособие по безработице, а также помощь в поисках работы и освоении новой профессии или повышении квалификации в госагентстве или освоения другой специальности...

V Как и где можно зарегистрироваться?

Для этого необязательно идти в ближайший филиал агентства. Зарегистрироваться как безработному или ищущему работу можно, подав заявление в NVA:

- направить почтой;

- на едином портале государства и самоуправлений: www.latvija.lv;

- на портале Государственного агентства занятости: www.nva.gov.lv.

Также можно распечатать бланк заявления с домашней странички NVA, заполнить его и отнести в территориальный филиал агентства, бросить в установленный у входа ящик для заявлений (в Риге – на ул. Езусбазницас, 11)...

V Как подать заявку в электронном виде?

После прекращения трудовых отношений буквально на следующий день можно подать заявку о присуждении статуса безработного. В электронном виде это можно сделать так:

1. Откройте портал CV и вакансий NVA - https://cvvp.nva.gov.lv.

2. Авторизуйтесь, используя один из способов аутентификации портала latvija.lv или э-подпись.

3. Выйдите в позицию «Подать заявку на статус безработного или соискателя» и укажите филиал NVA, с которым хотите сотрудничать...

V Необходимые документы для регистрации в качестве безработного:

- трудовой договор;

- трудовая книжка (если есть);

- документы, которые подтверждают стаж работы до 31 декабря 1995 года (справка из архива или от работодателя, другие документы, подтверждающие трудовой стаж и приравненные к нему периоды);

- удостоверение военнослужащего;

- документы, подтверждающие период учебы...

На связи

О чЕм не надо забывать, получив статус

Подали заявление - что дальше? Получите информацию. Госагентство занятости (NVA) сообщит подателю о присвоении ему статуса безработного или соискателя работы. Статус присуждается со дня подачи заявления.

Вместе с тем безработный должен активно показывать свою заинтересованность в поисках работы:

- рассматривать предлагаемые вакансии;

- при необходимости повысить квалификацию или освоить новую профессию;

- являться на очную консультацию в указанное время.
Иначе можно лишиться статуса, а там и пособия...

V Новое в законе

С 30 января 2026 года вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров ЛР № 75 «О порядке организации и финансирования активных мер по трудоустройству и мер по предотвращению безработицы, а также о принципах отбора исполнителей этих мер».

Они касаются по большей части порядка обучения безработных и соискателей работы, а также выплаты стипендий обучающимся н курсах...

Поддержка безработного

Порядок выплаты госпособия

Пособие по безработице выплачивается в течение 8 месяцев, и каждые два месяца его размер уменьшается:

- первые два месяца - в назначенном размере (100%);

- третий и четвертый месяцы – в размере 75% от назначенного пособия;

- пятый и шестой месяцы – в размере 50%;

- седьмой и восьмой месяцы – 45% от назначенного пособия.

(!) Важно знать, что:

- если разрыв трудовых отношений произошел по инициативе работодателя, пособие выплачивается уже на второй месяц после присвоения статуса безработного;

- если увольнение произошло по инициативе работника – на третий месяц после присуждения статуса безработного.

* Пособие по безработице выплачивается только в том случае, если на момент получения господдержки безработный не имеет доходов, в том числе не получает авторское вознаграждение.

* Независимо от факта уплаты взносов право на пособие также имеет безработный, который:

- был в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года и получал пособие;

- восстановил трудоспособность после инвалидности;

- ухаживал за ребенком-инвалидом до достижения им 18-летнего возраста.

Если заявитель зарегистрировался в Государственной службе занятости и получил статус безработного, назначается пособие в размере 60% от установленного государством пособия социального обеспечения в двойном размере: 60% от 374 евро в месяц.

Эта норма пересматривается ежегодно...

Зависит от стажа

Как рассчитывается помощь?

От чего зависит размер пособия по безработице? Как регулируется его выплата?

Главное – сумма, которую получает безработный, зависит от продолжительности его страхового стажа:

- стаж от 1 года до 9 лет включительно – 50% от средней зарплаты на основании страховых платежей;

- от 10 до 19 лет – 55% от средней зарплаты;

- от 20 до 29 лет – 60% от средней зарплаты;

- от 30 лет и больше – 65% от средней зарплаты.

Размер пособия рассчитывается на основании средней зарплаты страховых платежей жителя за 12 месяцев, которые заканчиваются за два календарных месяца до месяца, когда присвоен статус безработного. При расчете не учитываются два месяца, когда была самая низкая или самая высокая зарплата страховых платежей.

(!) Пособие по безработице выплачивается за предыдущий месяц.

V Законодательство не позволяет жителю получать несколько государственных пособий. Нельзя одновременно получать пособие по безработице и:

- родительское пособие;

- пособие по болезни;

- пособие по материнству (отцовству);

- пенсию по старости, в том числе по выслуге лет...

V Социальная поддержка государства

В случае смерти безработного, если тот получал пособие по безработице или имел статус безработного и при условии, что за него в период последних 36 месяцев до получения статуса страховые платежи на случай безработицы осуществлялись в общей сложности не менее 12 месяцев,

- пособие на погребение назначается и выплачивается в трехкратном размере государственного пособия социального обеспечения: в 2026 году – 561 евро (3х187)...

полезные координаты

* Информация о статусе безработного:

- по бесплатному телефону NVA: 80200206;

- в электронном виде: pasts@nva.gov.lv;

- консультации - э-почта: konsultacijas@nva.gov.lv;

- на портале Государственного агентства занятости: www.nva.gov.lv

* Информация о расчете пособия по безработице:

- на портале Государственного агентства социального страхования: www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

