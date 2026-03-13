«Последний шанс для покупок»: Mols закрывается надолго

Администрация центра сообщила в социальных сетях, что до закрытия у посетителей ещё есть возможность воспользоваться предложениями масштабной распродажи, которая проходит в различных магазинах торгового центра.

Руководство Mols подчёркивает, что после реконструкции торговый центр откроется в совершенно новом виде и предложит посетителям более широкие возможности для покупок.

Поэтому жителей приглашают воспользоваться последней возможностью приобрести товары по специальным ценам до окончания работы центра.

Распродажа продлится только до конца марта. После завершения работ Mols обещает вернуться обновлённым — более современным и удобным для посетителей.