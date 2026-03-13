Школы для пожилых людей открываются в Латвии: что там?

Школы пожилых людей, или "университеты третьего поколения", в разных регионах Латвии предлагают образовательные и общественные программы для пожилых людей, способствуя пожизненному обучению, социализации и активному участию в жизни общества.

В ходе беседы планируется обсудить возможности пожизненного образования для людей старшего возраста, развитие сети школ пожилых людей в Латвии и инициативы по повышению качества их жизни.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Даугавпилсский университет запустил инициативу "Университет третьего поколения", направленную на расширение возможностей образования, социального участия и пожизненного обучения для пожилых людей.

Это место, где можно освоить цифровые навыки и компьютерную грамотность, иностранные языки, основы культуры и искусства, вопросы здравоохранения, юридические знания и принципы здорового образа жизни, а также завести новые знакомства, делиться опытом и активно участвовать в жизни общины.

Цель инициативы - способствовать социальному включению и диалогу поколений, поддерживать и улучшать когнитивное, эмоциональное и физическое здоровье пожилых людей, а также укреплять их роль в обществе, обеспечивая равный доступ к образованию во всех регионах Латвии.