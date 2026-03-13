США приостановили санкции против российской нефти: «Большая семерка» оставила их в силе

На самом деле, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую «поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения», уже загруженных в танкеры «по состоянию на 12 марта».

Срок действия лицензии — 30 дней.

Бессент заявил, что «узкоспециализированная, краткосрочная мера» применяется только к нефти, уже находящейся в пути. По его словам, приостановка санкций не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.

Дмитриев оценил действия США иначе: «На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным».

В четверг США выдали новую генеральную лицензию, связанную с Россией, которая разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

Ранее президент США Дональд Трамп, не называя страны, говорил, что могут быть временно отменены санкции на продажу нефти в связи с войной на Ближнем Востоке. Война США и Израиля с Ираном привела к фактической блокировке Ормузского пролива, по которому шли поставки пятой части добываемой в мире нефти, и резкому росту цен на нефть.

США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 12 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке не оправдывает отмену нефтяных санкций против РФ, заявил Эмманюэль Макрон. Ранее возможное ослабление этих санкций допускали США, сообщает dw.

Страны G7 договорились не смягчать санкции против России на фоне простановки поставок нефти из стран Ближнего Востока из-за войны США и Израиля с Ираном. Об этом в среду, 11 марта, после видеосовещания лидеров стран "большой семерки" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Видеоконференция лидеров стран "Группы семи" была посвящена обсуждению экономических последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Одним из самых ощутимых из них стала фактическая блокада Ираном Ормузского пролива - важнейшей транспортной артерии для поставок нефти из стран Персидского залива.

На фоне дефицита топлива и скачка цен на него в странах Запада звучали предложения пересмотреть санкции, введенные против нефтяного сектора РФ из-за продолжающейся полномасштабной войны в Украине.

"Мы постановили, что ситуация никоим образом не оправдывает отмену существующих санкций против России", - заявил Макрон после совещания.

Еврокомиссия поддержала G7 в решении сохранить санкции против России

В видеоконференции "большой семерки" участвовала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). После беседы она опубликовала заявление на своей странице в соцсети X, в котором поблагодарила страны G7 за обсуждение "тревожной ситуации" в Иране и на Ближнем Востоке.

Глава ЕК подчеркнула, что потолок цен на российскую нефть, введенный европейскими странами, "поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России". "Сейчас не время ослаблять санкции", - констатировала фон дер Ляйен.

Она также поприветствовала решение Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран-участниц организации.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

Администрация президента США Дональда Трампа не публиковала коммюнике по итогам видеосовещания, но лидер Белого дома присутствовал на нем и заявил, что "большая семерка" оказывает "огромное влияние на мир".

Ранее именно Трамп намекнул на возможное ослабление санкций против РФ. "Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены, - сказал глава Белого дома на пресс-конференции 10 марта. - Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. И, возможно, потом не придется их восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка."

До этого, 6 марта, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон разрешил Индии в течение 30 дней скупать российскую нефть, которая находится на танкерах в море. Мера носит краткосрочный характер и не предоставляет Москве существенных финансовых преимуществ, поскольку разрешает только сделки с уже отправленными грузами, отмечалось в заявлении.