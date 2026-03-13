Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

США приостановили санкции против российской нефти: «Большая семерка» оставила их в силе

Редакция PRESS 13 марта, 2026 12:04

Важно 0 комментариев

Как пишет русская служба Би-би-си, «Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — заявил в телеграме спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

На самом деле, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую «поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения», уже загруженных в танкеры «по состоянию на 12 марта».

Срок действия лицензии — 30 дней.

Бессент заявил, что «узкоспециализированная, краткосрочная мера» применяется только к нефти, уже находящейся в пути. По его словам, приостановка санкций не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.

Дмитриев оценил действия США иначе: «На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным».

США ввели санкцию на продажу российской нефти в связи с войной России против Украины.

В четверг США выдали новую генеральную лицензию, связанную с Россией, которая разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

Ранее президент США Дональд Трамп, не называя страны, говорил, что могут быть временно отменены санкции на продажу нефти в связи с войной на Ближнем Востоке. Война США и Израиля с Ираном привела к фактической блокировке Ормузского пролива, по которому шли поставки пятой части добываемой в мире нефти, и резкому росту цен на нефть.

Санкции в отношении российской нефти были введены в связи с войной в Украине.

США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 12 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке не оправдывает отмену нефтяных санкций против РФ, заявил Эмманюэль Макрон. Ранее возможное ослабление этих санкций допускали США, сообщает dw.

Страны G7 договорились не смягчать санкции против России на фоне простановки поставок нефти из стран Ближнего Востока из-за войны США и Израиля с Ираном. Об этом в среду, 11 марта, после видеосовещания лидеров стран "большой семерки" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Видеоконференция лидеров стран "Группы семи" была посвящена обсуждению экономических последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Одним из самых ощутимых из них стала фактическая блокада Ираном Ормузского пролива - важнейшей транспортной артерии для поставок нефти из стран Персидского залива.

На фоне дефицита топлива и скачка цен на него в странах Запада звучали предложения пересмотреть санкции, введенные против нефтяного сектора РФ из-за продолжающейся полномасштабной войны в Украине.

"Мы постановили, что ситуация никоим образом не оправдывает отмену существующих санкций против России", - заявил Макрон после совещания.

Еврокомиссия поддержала G7 в решении сохранить санкции против России

В видеоконференции "большой семерки" участвовала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). После беседы она опубликовала заявление на своей странице в соцсети X, в котором поблагодарила страны G7 за обсуждение "тревожной ситуации" в Иране и на Ближнем Востоке.

Глава ЕК подчеркнула, что потолок цен на российскую нефть, введенный европейскими странами, "поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России". "Сейчас не время ослаблять санкции", - констатировала фон дер Ляйен.

Она также поприветствовала решение Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран-участниц организации.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

Администрация президента США Дональда Трампа не публиковала коммюнике по итогам видеосовещания, но лидер Белого дома присутствовал на нем и заявил, что "большая семерка" оказывает "огромное влияние на мир". 

Ранее именно Трамп намекнул на возможное ослабление санкций против РФ. "Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены, - сказал глава Белого дома на пресс-конференции 10 марта. - Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. И, возможно, потом не придется их восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка."

До этого, 6 марта, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон разрешил Индии в течение 30 дней скупать российскую нефть, которая находится на танкерах в море. Мера носит краткосрочный характер и не предоставляет Москве существенных финансовых преимуществ, поскольку разрешает только сделки с уже отправленными грузами, отмечалось в заявлении.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

