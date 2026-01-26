Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

В Риге состоится ежегодное совещание латвийских послов

© LETA 26 января, 2026 07:56

Важно 0 комментариев

В честь 105-й годовщины международного признания Латвии с сегодняшнего дня до 30 января в Риге будет проходить ежегодное совещание руководителей дипломатических представительств Латвии, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В повестке дня совещания - приоритеты Латвии в Европейском союзе (ЕС) в 2026 году, вопросы безопасности и обороны, включая развитие оборонной промышленности и укрепление внешних границ, реализация экономических интересов, содействие привлечению инвестиций, приоритеты Латвии в Совете Безопасности ООН в 2026-2027 годах, защита интересов латвийских граждан за рубежом. В заседании примут участие 45 послов.

Совещание сегодня откроет министр иностранных дел Байба Браже. Перед послами выступят руководитель постоянного представительства Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который будет говорить об основных задачах по укреплению региональной безопасности в Европе. В свою очередь комиссар ЕС по экономике и производительности Валдис Домбровскис ознакомит послов с задачами и приоритетами Европейской комиссии на 2026 год.

Во вторник, 27 января, послы встретятся с президентом Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

В течение недели у послов запланированы встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Словении Таней Файон, министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, министром финансов Латвии Арвилсом Ашараденсом, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Инарой Мурниеце, председателем комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и главой комиссии по национальной безопасности Айнарсом Латковскисом.

Также у послов предусмотрены встречи с директором Латвийского агентства инвестиций и развития Иевой Ягере, президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, министром сообщения Атисом Швинкой, командующим Национальными вооруженными силами Каспарсом Пудансом, начальником Государственной пограничной охраны Гунтисом Пуятсом и другими должностными лицами.

Послы посетят Центр компетенции автономных систем, где ознакомятся с новейшими разработками в сфере дронов и автономных систем, а также встретятся с представителями компании "Edge Autonomy".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Россия не оставит Латвию в покое: чего опасаться — отчет спецслужб
Важно

Россия не оставит Латвию в покое: чего опасаться — отчет спецслужб

Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже
Важно

Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже

Циклон над Латвией: ждём снегопады и ледяной дождь
Важно

Циклон над Латвией: ждём снегопады и ледяной дождь

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Выбор редакции 09:54

Выбор редакции 0 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Читать
Загрузка

Потепления не будет: прогноз погоды на эту неделю

Новости Латвии 09:52

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в южной части Латвии ожидаются сильные снегопады, местами возможно выпадение 15-20 сантиметров свежего снега.

По прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в южной части Латвии ожидаются сильные снегопады, местами возможно выпадение 15-20 сантиметров свежего снега.

Читать

«Правила игры» серьезно изменились: отношения с детьми после развода родителей — по-новому

Юридическая консультация 09:41

Юридическая консультация 0 комментариев

-Обратите внимание, перед Новым годом приняты важные изменения в законах «О гражданском процессе» и «О нотариате». Они касаются взаимоотношений разведённых родителей по вопросам, связанным с детьми. Поправки серьёзно меняют «правила игры», объясняет юрист Юрий Соколовский.

-Обратите внимание, перед Новым годом приняты важные изменения в законах «О гражданском процессе» и «О нотариате». Они касаются взаимоотношений разведённых родителей по вопросам, связанным с детьми. Поправки серьёзно меняют «правила игры», объясняет юрист Юрий Соколовский.

Читать

Мой сосед гонит самогон? Рижанка опасается, как бы дом не взорвался

Важно 09:34

Важно 0 комментариев

После трагедии на ул. Баускас многие стали опасаться, как бы их соседи не натворили каких бед. Опасения вполне понятны: народ в многоквартирных домах часто живёт довольно пёстрый. 

После трагедии на ул. Баускас многие стали опасаться, как бы их соседи не натворили каких бед. Опасения вполне понятны: народ в многоквартирных домах часто живёт довольно пёстрый. 

Читать

Пьяная женщина в Огре укусила сотрудника полиции; что ей за это было?

Выбор редакции 09:31

Выбор редакции 0 комментариев

Восточноземгальская прокуратура назначила пробационный надзор сроком на год и два месяца женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на инспектора Госполиции в Огре и укусила его за руку, сообщает портал Jauns.lv, ссылаясь на Ogrenet.lv.

Восточноземгальская прокуратура назначила пробационный надзор сроком на год и два месяца женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на инспектора Госполиции в Огре и укусила его за руку, сообщает портал Jauns.lv, ссылаясь на Ogrenet.lv.

Читать

Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже

Важно 09:29

Важно 0 комментариев

После состоявшихся в выходные в Абу-Даби переговоров украинской, американской и российской делегаций Министерство иностранных дел получило «некоторую информацию», но «она носит довольно узкий характер», — заявила министр иностранных дел Байба Браже (JV) в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, отвечая на вопрос о имеющейся в ее распоряжении информации.

После состоявшихся в выходные в Абу-Даби переговоров украинской, американской и российской делегаций Министерство иностранных дел получило «некоторую информацию», но «она носит довольно узкий характер», — заявила министр иностранных дел Байба Браже (JV) в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, отвечая на вопрос о имеющейся в ее распоряжении информации.

Читать

Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

Новости Латвии 09:17

Новости Латвии 0 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

Читать