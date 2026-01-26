В Риге состоится ежегодное совещание латвийских послов

В повестке дня совещания - приоритеты Латвии в Европейском союзе (ЕС) в 2026 году, вопросы безопасности и обороны, включая развитие оборонной промышленности и укрепление внешних границ, реализация экономических интересов, содействие привлечению инвестиций, приоритеты Латвии в Совете Безопасности ООН в 2026-2027 годах, защита интересов латвийских граждан за рубежом. В заседании примут участие 45 послов.

Совещание сегодня откроет министр иностранных дел Байба Браже. Перед послами выступят руководитель постоянного представительства Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который будет говорить об основных задачах по укреплению региональной безопасности в Европе. В свою очередь комиссар ЕС по экономике и производительности Валдис Домбровскис ознакомит послов с задачами и приоритетами Европейской комиссии на 2026 год.

Во вторник, 27 января, послы встретятся с президентом Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

В течение недели у послов запланированы встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Словении Таней Файон, министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, министром финансов Латвии Арвилсом Ашараденсом, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Инарой Мурниеце, председателем комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и главой комиссии по национальной безопасности Айнарсом Латковскисом.

Также у послов предусмотрены встречи с директором Латвийского агентства инвестиций и развития Иевой Ягере, президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, министром сообщения Атисом Швинкой, командующим Национальными вооруженными силами Каспарсом Пудансом, начальником Государственной пограничной охраны Гунтисом Пуятсом и другими должностными лицами.

Послы посетят Центр компетенции автономных систем, где ознакомятся с новейшими разработками в сфере дронов и автономных систем, а также встретятся с представителями компании "Edge Autonomy".