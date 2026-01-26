Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Правила игры» серьезно изменились: отношения с детьми после развода родителей — по-новому

Редакция PRESS 26 января, 2026 09:41

-Обратите внимание, перед Новым годом приняты важные изменения в законах «О гражданском процессе» и «О нотариате». Они касаются взаимоотношений разведённых родителей по вопросам, связанным с детьми. Поправки серьёзно меняют «правила игры», объясняет юрист Юрий Соколовский.

-Раньше, если после развода возникали проблемы — например, один родитель не платил алименты или не давал ребёнка на выходные, как было оговорено в соглашении — второму родителю часто приходилось подавать в суд, тратить месяцы на разбирательства и только потом получать исполнительный документ для судебного исполнителя.

Теперь стадия длительного суда исключается. Если соглашение о разводе оформлено в виде нотариального акта, оно само по себе имеет силу исполнительного документа.

При любом нарушении можно идти напрямую к судебному исполнителю по ключевым вопросам:

• Содержание (uzturlīdzekļi): если родитель не платит алименты в установленном размере или в срок.

• Опека (apgādība): вопросы о том, с кем живёт ребёнок и как принимаются важные решения.

• Право на общение (saskarsmes tiesības): соблюдение графика встреч.

Теперь больше не нужно доказывать в суде, что соглашение нарушено — это зафиксирует судебный исполнитель.

• Если родитель игнорирует требования исполнителя, (например, продолжает не платить алименты или скрывает ребёнка), исполнитель сам передаёт информацию в суд. Судья в ускоренном порядке может наложить штраф до 1500 евро.

• За злостное повторное невыполнение судебных решений исполнитель может инициировать уголовный процесс.

Чтобы иметь право не идти в суд и обратиться сразу к исполнителю, документ должен быть оформлен правильно.

Ключевое условие — форма документа. Закон делит соглашения на те, что имеют силу нотариального акта, и те, что остались просто соглашением с заверенными подписями:

• Нотариальный акт: когда нотариус сам участвует в составлении и заверяет содержание документа. Именно такой документ с марта 2026 года станет обязательным для развода у нотариуса. Это будет дороже, но зато надежнее. При его нарушении можно идти прямо к судебному исполнителю.

• Если нотариус лишь подтвердил подлинность подписи под документом ( так было оформлено большинство соглашений до 2026 года) то такой документ не даёт права обращаться напрямую к судебному исполнителю. В случае конфликта всё равно придётся сначала обращаться в суд.

Что делать сейчас?

• Если развод предстоит в будущем: с марта 2026 года у нотариуса в обязательном порядке будет оформляться документ нового образца (нотариальный акт), который, в том числе, автоматически защищает права на алименты и встречи с ребёнком. Соглашение в виде нотариального акта можно заключить и сейчас( то есть не надо ждать марта).

• Если пара развелась давно и у неё «простое соглашение»: такие родители НЕ защищены новыми правилами автоматически. Чтобы получить право обращаться напрямую к судебному исполнителю, они могут (но не обязаны) переоформить старое соглашение у нотариуса в виде нотариального акта.

• Если уже есть решение суда: оно остаётся в силе, а его исполнение теперь дополнительно защищено ускоренными сроками рассмотрения и штрафами.

Иными словами, законодатель перевёл исполнение соглашений в режим более жёсткого контроля и более быстрого рассмотрения и исполнения: «обязался — сделал».

Это не означает, что при изменении обстоятельств нельзя будет пересмотреть договорённости и заключить новое соглашение. Если договориться не удаётся, можно обратиться в суд, который поможет разработать новые условия.

Однако в любом случае к соглашению при разводе следует подходить тщательно, обдуманно и реалистично.

